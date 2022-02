Vela: 143 barche per la 8ª edizione della Carnival Race a Marina degli Aregai

Record di partecipazione a questa ottava edizione della The Carnival Race, organizzata dallo Yacht Club Sanremo, con il prezioso sostegno del Gruppo Cozzi Parodi, nella perfetta location di Marina degli Aregai. 143 barche della classe 420 provenienti da tutta Europa si sono date appuntamento per quattro giorni di regate.



Lo splendido meteo ha consentito di disputare tutte le 11 le prove previste, caso veramente eccezionale in una regata di questo tipo, lasciando spazio a tutti di dimostrare le proprie capacità tra venti leggeri, medi e forti. Tre le flotte in mare: per la flotta Open, ovvero maschile o mista, due giorni di selezione per decidere il gruppo Gold e quello Silver. 54 migliori equipaggi della flotta Gold hanno disputato sei ulteriori regate che alla fine hanno visto sul podio al primo posto i francesi Schemmel/ Boudard ,davanti all’equipaggio greco Giannoulis/ Giannouli che vincono anche la classifica Mixed, al terzo posto gli italiani Taglialegne/Versolatto della Società Velica Barcola e Grignano.



Nel gruppo femminile ottima affermazione delle mandellesi Michelini/ Bonifaccio, davanti alle tedesche Steinleun/ Adolph ed all’ equipaggio di casa Terzi/ Gentili che si confermano sempre come equipaggio di altissimo livello dopo il terzo posto al Campionato Europeo e alle regate di Palamos. Le condizioni favorevoli ed un’ organizzazione di alto livello hanno permesso che questa regata sia diventata una delle più frequentate nel mondo della classe 420.