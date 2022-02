VBC Savona, prima vittoria piena contro i Logisteel VDM. Ratto: "C'era grande voglia di rivalsa"

Una grande vittoria quella del VBC Savona sul campo del Logisteel VDM, i ragazzi di coach Battistelli battono gli spezzini per 3 a 1, conquistando di fatto la prima vittoria piena della stagione. Tra i protagonisti c’è sicuramente Walter Ratto, che chiamato in causa ha subito saputo rispondere presente:

“C’è grande soddisfazione, la vittoria ci mancava da molto e per questo dobbiamo essere davvero felici. C’era voglia di rivalsa nel gruppo dopo l’ultima uscita, in allenamento diamo sempre il massimo e questi tre punti sono il giusto premio per gli sforzi fatti. E’ però solo un piccolo passo, dobbiamo tenere questi ritmi e se possibile aumentarli ancora, il bello della stagione viene adesso, ogni punto è più pesante e per questo bisogna prestare la massima attenzione. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la gestione del pallone e limitare gli errori.”