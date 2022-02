Legalizzazione cannabis, la Corte Costituzionale boccia il referendum

Con la pronuncia del 16 gennaio scorso, la Corte Costituzionale ha giudicato come inammissibile il quesito referendario che proponeva di riformare gli articoli 73 e 75 del Testo Unico sugli stupefacenti. La proposta di referendum, avanzata da alcune associazioni e un gruppo di partiti minori, proponeva di modificare la normativa attualmente vigente per implementare una sostanziale depenalizzazione dei reati attualmente previsti per il possesso e il consumo personali di cannabis. In particolare, l’obiettivo del quesito referendario era quello di eliminare la detenzione, se non per il reato di associazione finalizzato allo spaccio illegale.

I motivi di inammissibilità del referendum

Intervenuto in conferenza stampa per spiegare anche le altre pronunce (la Corte era chiamata a giudicare sette quesiti, di cui quattro inerenti alla giustizia), il presidente Giuliano Amato ha spiegato che l’approvazione del quesito referendario avrebbe comportato “una violazione degli obblighi internazionali da parte dell’Italia”, poiché avrebbe di fatto consentito anche la coltivazione delle “droghe pesanti”. La prima parte del quesito, infatti, nell’interpretazione data da Amato, avrebbe depenalizzato la coltivazione non solo della cannabis ma anche di papavero, coca e altre piante che “includono le cosiddette droghe pesanti”.

A tal proposito, nelle FAQ del sito ufficiale del comitato promotore, viene specificato che il referendum non punta a legalizzare tutto le droghe (e quindi anche quelle pesanti) perché “eliminando la parola “coltiva” depenalizza la coltivazione di tutte le sostanze stupefacenti. Questo non significa però legalizzare tutte le droghe. Infatti, le fattispecie di produzione, fabbricazione e detenzione illecita rimangono e possono essere applicate anche al coltivatore che produce ai fini di spaccio”.

La Corte ha inoltre sottolineato come il quesito referendario presentava anche problemi di formulazione; in altre parole, se approvato, sarebbe risultato non idoneo allo scopo, dal momento che trascurava di eliminare quelle parti del codice che sarebbero poi risultate in conflitto tra loro.

Cosa accade dopo la decisione della Corte Costituzionale

Il passaggio in Corte Costituzionale era l’ultimo step che separava il requisito referendario dal voto vero e proprio. Nel caso in cui fosse stato giudicato ammissibile, il referendum sarebbe stato indetto nei mesi successivi e i cittadini avrebbero potuto esprimersi attraverso il proprio voto. Con il giudizio di inammissibilità, l’iter del referendum si arresta: non si andrà a votare per scegliere se legalizzare o meno la cannabis. Di conseguenza, le possibilità di un adeguamento normativo del Testo Unico sugli stupefacenti si limitano al Testo base recante “modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”, già adottato in Commissione Giustizia e in attesa di essere discusso in Parlamento.

La cannabis in Italia: la situazione attuale

Se la depenalizzazione della cannabis a scopo ricreativo sembra un obiettivo ancora lontano, resta il fatto che in Italia esista già una cannabis 'legale' (fatta eccezione per quella impiegata a scopo terapeutico o farmaceutico). Si tratta della canapa sativa Linneus coltivabile ai sensi della Legge n. 242 del 2016 a partire da sementi certificate senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione. La normativa prevede che da questa particolare varietà di canapa sia possibile ottenere diversi derivati, destinati anche al consumo alimentare e cosmetico, a patto di rispettare i limiti di THC fissati dal Ministero della Salute. Il dicastero, infatti, ha individuato in 5 mg/kg la soglia massima di principio attivo ammissibile nella cannabis legale.

Le basse concentrazioni di THC rendono questi prodotti innocui, in quanto privi di effetti psicotropi e incapaci di provocare dipendenza o assuefazione. Di contro, tali prodotti conservano la maggior parte delle caratteristiche aromatiche della cannabis e presentano apprezzabili concentrazioni di CBD, un cannabinoide al quale sono attribuite proprietà antidolorifiche e infiammatorie.