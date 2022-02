Presidenti, allenatori e giocatori: quando il rapporto scoppia?

Anche nei rapporti tra presidenti, allenatori e giocatori possono esserci screzi. Ma quali sono i fattori che causano le rotture? Sarebbe troppo facile sostenere che tutto dipende dalla compatibilità dei segni zodiacali , anche se questa può aiutare. Ma in realtà sono tanti gli interessi che entrano in ballo.

Sono tanti gli esempi di rapporti scoppiati nella storia del calcio e dello sport in generale, alcuni dei quali sono diventati memorabili, come quello tra Mario Balotelli e Roberto Mancini nel 2013 nel Manchester.

Ma quali sono i litigi più memorabili della storia del calcio? E quali sono stati i fattori che hanno portato queste coppie a scoppiare? Ripercorriamo alcuni dei casi più clamorosi con gli aneddoti più curiosi della storia dello sport.

Le grandi liti della storia

Uno dei casi più clamorosi di litigi tra allenatori e giocatori riguarda Leonardo Bonucci e Massimiliano Allegri. Il fattaccio risale al febbraio del 2017, quando al fischio finale di Juve-Palermo si verifica un battibecco tra i due, Allegri e Bonucci. È stato proprio in questa occasione che il rapporto tra l’ex difensore bianconero e il tecnico livornese inizia a vacillare, durante Juventus-Palermo.

Verso il termine della partita Bonucci consiglia ad Allegri di cambiare Marchisio, visibilmente affaticato. L’allenatore non accetta di buon grado il consiglio, e gli urla parole forti: “Zitto e pensa a giocare testa di c…”. I due non se le erano mandate a dire, e il tutto ovviamente non era passato inosservato.

Lo strascico di questo screzio però è stato più pesante di quanto avremmo pensato. Infatti, Bonucci viene spedito direttamente in tribuna nell’andata degli ottavi di Champions col Porto.

Ma un’altra lite storica è quella (sono quelle) tra Totti e Spalletti. Tra i due c’è sempre stato un rapporto quasi conflittuale, nato da una forte sintonia ma sfociato in una forte rottura in occasione del ritorno del mister in giallorosso. Una storia fatta prima d’amore e poi di odio, che per anni ha portato a retroscena, esclusioni, e duri confronti negli spogliatoi. A detta di Totti, infatti, l’allenatore Spalletti avrebbe contribuito a cacciarlo da "casa sua".

La travagliata storia nasce nel 2005, quando Francesco Totti ha subito dato il benvenuto al nuovo arrivato Spalletti. Ma solamente nel 2016, quando i due si sono incontrati nuovamente, il rapporto si incrina fino a spezzarsi, quando la Roma ha deciso di puntare sull'ex mister, per sostituire l'esonerato Rudi Garcia.

Il rapporto degenera lentamente ma in modo costante, tanto da portare Totti a dichiarare “Spalletti? Con lui buongiorno e buonasera”. Non sono, poi, mancate le risse sfiorate tra i due.

Mario Balotelli vs Roberto Mancini: una lite storica

Correva l’anno 2012-2013 quando nella panchina del Manchester City si accende una faida storica, quella tra Mario Balotelli e l’attuale CT della nazionale di calcio dell’Italia Roberto Mancini.

I due hanno lavorato insieme nella squadra inglese del Manchester City, e sicuramente hanno lasciato il segno.

Il loro piccolo screzio ha fatto il giro del mondo, così come fecero il giro del mondo le immagini riprese al campo d'allenamento del Manchester City, all'epoca allenato da Roberto Mancini.

Era il 3 gennaio 2013 quando i cronisti inglesi rimangono allibiti e a bocca aperta vedendo l'allenatore Mancini prendere energicamente per il bavero Mario Balotelli e strattonarlo.

Il motivo del litigio, la scintilla che ha fatto scoppiare Roberto Mancini durante l’allenamento, è stato un tackle troppo energico di Mario ai danni del compagno di squadra Sinclair appena rientrato da un infortunio, nonostante le raccomandazioni di Mancini di fare attenzione.

L'allenatore, furibondo, cacciò Balotelli dal campo, e per convincerlo usò le maniere forti. Infatti, l’allenatore ha afferrato Balotelli per la pettorina e i due sono quasi passati alle mani, il tutto fotografato dalle immagini pubblicate immediatamente sui tabloid inglesi.