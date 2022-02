Calcio, Andora. Il presidente Micucci ringrazia Fabio Becchi: "Gli rivolgo un grazie personale per il ricordo di Gianfranco Squadrin"

Non si sono fatti attendere i ringraziamenti da parte dell'Area Calcio Andora dopo la donazione delle nuove casacche da gioco da parte dell'ex presidente Fabio Becchi.

L'attuale presidente, Giuseppe Micucci, ha ringraziato il suo predecessore, ricordando la figura di Gianfranco Squadrin, il cui soprannome campeggia sulle nuove divise:

"L'A.C. Andora ringrazia Fabio Becchi per aver donato le divise per il vivaio, in più pongo un ringraziamento personale per il ricordo di un mio grande amico e tifosissimo, grazie alla scritta posta sulla maglia, come era Gianfranco Squadrin. Rimarrà sempre nei cuori di tutti!".