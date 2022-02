Allievi fascia B 2006

Cairese – Ceriale 1-3 (Carta).

Partita equilibrata che si è risolta negli ultimi 15 minuti a causa di due disattenzioni gialloblù. I ragazzi lottano fino all’ultimo secondo, ma non riescono a portare a casa il risultato. Da segnalare l’aver terminato la partita in 10 uomini per l’ espulsione del portiere Ceppi e la presenza di cinque ragazzi del 2007 in campo, a cui va il nostro plauso per l’atteggiamento e la voglia messa in partita.

Giovanissimi 2008 under 14

Ceriale – Cairese 1-3 gol (Castiglia, Turco 2).

Partita giocata con grande aggressività e qualità dai ragazzi.

Gli avversari, secondi in classifica, subiscono due gol nei primi 10 minuti, prima con Castiglia di testa su cross di Muca, poi con una punizione di Turco da 25 metri.

Il 3 a 0 arriva con una azione costituita da scambi veloci e tutti di prima, con Turco che la finalizza grazie ad un tiro dal limite all’incrocio dei pali.

Dopo aver subito il gol avversario “in contropiede”, la ripresa è un monologo del primo tempo, con la Cairese che fa la partita e gli avversari che provano a ripartire, senza impensierire, però, una difesa attenta e attiva.

La partita termina con la grande soddisfazione di tutti per aver matematicamente conquistato il 4° posto in un girone di qualificazione alla fase Regionale con ben ventidue partite e con la speranza, a due giornate dalla fine, di centrare la qualificazione alla fase finale.

Esordienti 2009

Triangolare giocato a 11

Acqui/Cairese/SCA Asti Prima volta ad 11 per questi ragazzi. Buona prestazione dal punto di vista dell’atteggiamento, della copertura del campo e delle uscite da basso. Bisogna lavorare, ovviamente, ancora molto, ma vi sono stati notevoli miglioramenti rispetto all’amichevole ad Acqui svolta a settembre! SCA – Cairese 0-0

Acqui – Cairese 1-0.

Leva 2011

Prosegue il lavoro in vista della prossima stagione della leva 2011 Pulcini 2°anno. Questo lungo stop di campionato, che riprenderà il primo weekend di Marzo, ha dato modo alla squadra di disputare, Sabato 19 febbraio, la terza amichevole a 9 giocatori. I ragazzi gialloblù (sotto leva) si sono confrontati in un triangolare al ‘Brin’ con gli avversari del Cengio e del Millesimo. Ottima prestazione di tutta la squadra che, in prospettiva futura, ha dimostrato di avere il passo giusto e le qualità tecniche per essere protagonista nel primo anno di esordienti a 9 della prossima stagione. Nei due sabato precedenti i ragazzi gialloblù si erano già distinti contro avversari quali il Vado e il Ceva. Complimenti a tutti e un ringraziamento alle Società Cengio e Millesimo, dei mister Varaldo e Amata, per la bella e proficua mattinata di sport passata insieme.