Conto alla rovescia per la 59esima edizione del Trofeo Laigueglia, Sasso Del Verme: "Per noi l'evento di promozione turistica più importante dell'anno"

Tra esattamente una settimana il grande ciclismo arriverà sulle strade di casa nostra. Il prossimo 2 marzo, infatti, andrà in scena la 59esima edizione del Trofeo Laigueglia, gara che inaugura la stagione in Italia e che anche quest'anno si preannuncia di altissimo livello.

Ai nastri di partenza della corsa organizzata dal Comune di Laigueglia, coadiuvato dal Gruppo Sportivo Emilia quale organizzatore tecnico dell’evento, sono attese 25 squadre di cui ben 8 World Team.

"Domenica 27 febbraio abbiamo in programma la Gran Fondo perciò il ciclismo, seppur quello amatoriale, arriverà già sulle nostre strade nel fine settimana - spiega Roberto Sasso Del Verme, sindaco di Laigueglia - per mercoledì prossimo attendiamo invece un evento di caratura internazionale, con tanto di copertura televisiva della Rai che trasmetterà le immagini dei nostri luoghi in tutta Italia: per il nostro Comune si tratta dell'evento di promozione turistica più importante dell'anno".

"Il percorso sarà quello delle recenti edizioni con gli ultimi km tra Laigueglia e Andora e l'arrivo nella zona della partenza, sulla via Aurelia all'altezza di piazza Preve. Siamo rimasti l'ultimo Comune in Italia a organizzare una gara di questo livello - sottolinea infine con orgoglio il primo cittadino - ringrazio gli sponsor e Regione Liguria, nostra partner in quest'impresa".

Confermato dunque il tracciato che ha riscosso parecchio successo nel corso delle recenti edizioni, quello che dopo la partenza da Laigueglia vedrà i ciclisti transitare ad Alassio, Albenga e Ceriale per poi giungere alla prima vera fatica di giornata ovvero l'ascesa a Onzo.

A seguire i passaggi a Ortovero e Villanova d’Albenga, dopodichè scatterà l'assalto alla storica salita di Cima Paravenna. Il transito in zona traguardo sarà invece il preludio alle fatiche di Capo Mele e Testico che precederanno il circuito conclusivo: quattro giri da 12,6 km contraddistinti dalle asperità di Capo Mele e Colla Micheri.

L'anno scorso trionfò l'olandese Bauke Mollema, nel 2020 fu invece Giulio Ciccone a tagliare per primoil traguardo laiguegliese. Grande attesa, dunque, per conoscere il nome del vincitore dell'edizione 2022, antipasto di un'annata di grande ciclismo per la Liguria pronta ad ospitare anche la Milano-Sanremo e due tappe del Giro d'Italia.