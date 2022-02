Calcio, Eccellenza. Varati i calendari di playoff e playout, oggi pomeriggio la pubblicazione

Sta per terminare l'attesa delle squadre impegnate nei prossimi playoff e playout di Eccellenza.

I calendari per la seconda fase del massimo campionato di Eccellenza sono infatti pronti e saranno ufficializzati nel corso del pomeriggio.

Ovviamente confermato il format, con la prima squadra classificata dei playoff a salire in Serie D, mentre la seconda parteciperà ai playoff interregionali.

Tre invece le retrocessioni dai playout per le ultime tre classificate, salvo la caduta in Eccellenza dalla Serie D di alcune formazioni liguri. In questo caso si aggiungerebbe un'ulteriore retrocessione in Promozione per ogni ligure retrocessa dalla D.