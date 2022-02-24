Giudice Sportivo, Eccellenza: tutti i provvedimenti al termine della prima fase

CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 20/ 2/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ODASSO TOMMASO (FINALE)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)
ERROI ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)
ALLEGRO SIMONE (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (XI INFR)
CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
SIGHIERI DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
BIANCATO MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
TONA MARC (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (VII INFR)
LANZA FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PIANA MATTEO (CAIRESE)
PRATO FABIO (CAIRESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)
GIGLIO MICHAEL (PIETRA LIGURE 1956)
PEIRANO LORIS (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PESCE STEFANO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
LORENZINI ANDREA (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
ZANNI ANDREA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)
ROSSI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)
SCALETTI ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)
SCALIA LORENZO (FINALE)
STAGNARO ANDREA (FINALE)
GUERNIERI MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
NEGRO PIETRO (TAGGIA)
SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)