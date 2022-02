Serie D, Giudice Sportivo. Gli squalificati e i diffidati nel girone A

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 20/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

LUISON ROBERTO (CHIERI)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUNARDON MANUEL TOMMASO (BORGOSESIA CALCIO)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

AMMONIZIONE (III INFR)

SOLARI MATTEO (VADO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERTOLETTI PAOLO GIOVANNI (CITTA DI VARESE)

CALCIATORI ESPULSI

GOMES DE PINA ALBERTO AL. (LIGORNA 1922)

Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario con entrambe le mani

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROSSET FILIPPO (ASTI)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

PEREZ MORENO GUILLERMO (CASALE A.S.D.)

Per avere rivolto espressioni offensive e provocatorie all'indirizzo dei componenti la panchina avversaria.all'altezza del petto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FAZIO GIACOMO (IMPERIA CALCIO SRL)

FENATI GIOVANNI (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SACCA MATTEO (HSL DERTHONA)

ROMAGNOLI MIRKO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CILETTA ALESSIO (ASTI)

IANNACONE LORENZO (BORGOSESIA CALCIO)

SALVESTRONI ALESSIO (BORGOSESIA CALCIO)

GALLIANI DIEGO (HSL DERTHONA)

OTELE NNANGA HERVE MAG. (HSL DERTHONA)

LAROTONDA DIEGO (SANREMESE CALCIO S.R.L.)





GARE DEL 23/ 2/2022

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX) EMILIANO SAMUELE (HSL DERTHONA)