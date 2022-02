Ginnastica Ritmica e Artistica: grandi soddisfazioni per A.S.D. Arte Ginnastica in gara nel weekend

E' stato un weekend ricco di soddisfazioni per l'A.S.D. Arte Ginnastica,

settore della nostra Polisportiva del Finale, che propone corsi di

ginnastica ritmica e da tempi più recenti anche di ginnastica artistica.

Questa domenica, 20 febbraio 2022, è stata per loro una giornata piena di

gare. Vediamo di seguito i risultati che hanno ottenuto le nostre giovani

ginnastine.





Per quanto riguarda la ginnastica ritmica, vediamo i risultati ottenuti

dalle giovani atlete, guidate con impegno e dedizione dalle tecniche

Carlotta Violante, Andrea Carola Violante, Carlotta Boiga dall'Aiuto-tecnica

Martina Pesce:







Campionato individuale LA1 :



A1



- medaglia d'argento per GINEVRA BERTA



- medaglia di bronzo per EMMA SCARAMOZZI



- 6° posto per DEMETRA FIORINELLI



A4



- 4° posto per GAIA RONCO



J1



- medaglia d'oro per ELEONORA OBERTO











Campionato individuale LA2 :



A1



- medaglia d'oro per ATHENA PESSINA



J1



- medaglia d'oro per ALESSANDRA GAROFALO











Campionato individuale LB1 :



A4



- medaglia d'oro per SOFIA MINA



- medaglia d'argento per SOFIA GILARDINO











Campionato individuale LC:



A4



- medaglia di bronzo per ARIANNA CIOE'



- 4° posto per LAVINIA BERTA



J1



- medaglia d'oro per GRETA CALLIKU