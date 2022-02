Calciomercato, Vado. Un nuovo esterno offensivo per mister Solari, tesserato Francesco Napolitano

Un nuovo attaccante ha firmato nelle scorse ore con il Vado.

Si tratta di Francesco Napolitano, esterno offensivo classe 1999.

Napolitano, avellinese di nascita, ha vissuto le sue migliori stagioni nell'epoca pre-covid con la maglia della Cittanovese, per poi salire in Serie C con la Vibonese, a cui sono seguite le esperienze con Licata, ancora Cittanovese, Brindisi e Nola.

Un'operazione con tutta probabilitata mirata a rimpinguare il reparto d'attacco, date le condizioni ancora non perfette di Lo Bosco e il difficile inserimento di Quarta.