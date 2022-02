Giudice Sportivo, Prima Categoria: tutte le sanzioni dei gironi A e B

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 3/2022

OLIVERI DANIELE (LETIMBRO 1945)

Allontanato per aver rivolto, a fine gara, espressioni irriguardose al ddg, successivamente si scusava con lo stesso (sanzione attenuata per il comportamento tenuto dopo l'infrazione commessa).

AMMONIZIONE (I INFR)

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

PUGLIESE ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

LO VECCHIO MARCO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PENNA DAVIDE (LETIMBRO 1945)

GARE DEL 20/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

Rivolgeva espressioni irriguardose ed ingiuriose al ddg che aveva precedentemente espulso un proprio compagno; alla notifica del provvedimento, veniva portato fuori dal tdg dai propri compagni, continuando nel proprio comportamento verso il ddg.

CIPOLLONE GIUSEPPE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

A gioco fermo e fuori dal TDG, dopo la contesa della palla con un avversario per la rimessa laterale, lo spingeva violentemente contro la rete che delimita il TDG provocandogli lieve dolore. Senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MATTIUCCI FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)

GATTO CHRISTIAN (PRA F.C.)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

SALIS ALESSIO (VADESE CALCIO 2018)

CANTON ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PUGLIESE ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GRANDONI CRISTIANO (CITTA DI COGOLETO)

GREZZI GIANLUCA (CITTA DI COGOLETO)

MURIALDO GEORDIE (LETIMBRO 1945)

DONADINI GIANLUCA (PRA F.C.)

LIMONTA NICOLO (PRA F.C.)

PASQUINO DENIS (PRA F.C.)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MACAGNO MANUELE (PRO SAVONA CALCIO)

CAROGLIO FEDERICO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CALTABIANO ALESSIO (PRA F.C.)

CARRO GAINZA MATEO G. (PRO SAVONA CALCIO)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

CROCILLA LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MURATORE ALBERTO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PILI DAMIANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MACCIO MIRKO (CAMPESE F.B.C.)

DIBENNARDO FABIO (CITTA DI COGOLETO)

MAZZARINI TOMMASO (FEGINO)

PIANA MATTEO (FEGINO) BOTTEGAL

GALLIONE LORENZO (LETIMBRO 1945)

CASELLI TOMMASO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

TREGAMBE EDOARDO (VADESE CALCIO 2018)

TARAVELLA LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMOR.)