Giudice Sportivo, Promozione: quattro giornate per Parodi e Cordì

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/ 2/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 3/2022

TORNATORE NAZZARENO (FOLLO SAN MARTINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

USSI MARCO (FOLLO SAN MARTINO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MOZZACHIODI DAVIDE (FOLLO SAN MARTINO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGELLA ANDREA (FOLLO SAN MARTINO)

FANCHINI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SCACCIANOCE DANIELE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GARE DEL 20/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00

VOLTRESE VULTUR SSDARL

Per il comportamento dei propri sostenitori in campo avverso, i quali,prima dell'inizio della gara, facevano esplodere una serie di petardi ed accendevano 2 fumogeni; per tutto il primo tempo continuavano a fare esplodere varie volte petardi che provocavano la reazione scomposta di alcuni spettatori, che si lamentavano della pericolosità per la presenza di bambini e di cani, oltre ad accendere altri fumogeni (infrazione rilevata da parte di un AA).

Euro 100,00

REAL FIESCHI

Per il comportamento di un gruppo di propri sostenitori che, al termine della gara, rivolgevano alla terna numerose e ripetute espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose; alcuni di essi si fermavano all'interno dell'impianto, continuando nel medesimo comportamento anche quando la terna medesima si allontanava con l'auto.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 3/2022

BIANCARDI ERMANO (REAL FIESCHI)

Al termine della gara, si dirigeva con fare minaccioso verso gli Ufficiali di gara, rivolgendo loro numerose e ripetute espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose (Sanzione aggravata, in ragione del ruolo ricoperto).

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

A gioco fermo, ripeteva a voce alta nei confronti della terna, espressioni irriguardose, di stampo discriminatorio, urlandone un'altra di uguale tenore, alla notifica del provvedimento di espulsione.

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

Calciatore in panchina, a seguito all'espulsione di un avversario entrava sul tdg a gioco fermo e lo colpiva con un calcio alla schiena mentre quest'ultimo si trovava ancora per terra, senza provocargli danni (sanzione aggravata per la proditorietà del gesto nei confronti di un avversario in situazione per lui difficoltosa).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

PORRATA NICOLO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

Espulso per doppia ammonizione, al termine della gara tornava nella zona spogliatoi, contribuendo a creare un momento di tensione fra i calciatori delle due squadre.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FANTONI VITTORIO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CASALE FABIO (REAL FIESCHI)

PRIVINO VALENTINO (REAL FIESCHI)

TONELLI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

MESSINA ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

ARENA DANIELE (CELLE RIVIERA CALCIO)

LAGHEZZA RICCARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

IRACI DANIELE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COGOZZO ALESSANDRO (REAL FIESCHI)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)

PIZZORNO DANILO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PINTUS MARCO PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

TRUDU MANUEL (LITTLE CLUB JAMES)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

LINALE DAVIDE (REAL FIESCHI)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

NELLI ENRICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PUCCI DANIELE (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DELFINO ENRICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

CANESSA GIACOMO (REAL FIESCHI)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

RASO MARCO (BORZOLI)

PUGLIA MARTIN (BRAGNO)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DOMENICHELLI SIMONE (FOLLO SAN MARTINO)

MAZZINI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

SCAGNETTO ANDREA (MARASSI 1965)

PEREGO STEFANO (PRAESE 1945)

CONDORELLI NICOLO (SOCCER BORGHETTO)

PIAZZAI GABRIELE (SOCCER BORGHETTO)

DIANA ANDREA (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

GRECI PIERFRANCESCO (FOLLO SAN MARTINO)

CASTELEIN MATTIA (GOLFO DIANESE 1923)

MERLO MANCO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

POSTANI ALBERTO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

ILLIANTE MASSIMILIANO (LEGINO 1910)

CABRAS MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)

SOLARI BASANO ANDREA (REAL FIESCHI)

GUARRELLA GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

TAKU STIVEN (SOCCER BORGHETTO)

BEVEGNI FRANCESCO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CUMAN DAVIDE (BORZOLI)

DIARRA MOHAMED LAMINE (BRAGNO)

MONACO GIOVANNI (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SECCO PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIANNINI TOMMASO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VICINI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FABIANI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

GAGGERO PAOLO (GOLFO DIANESE 1923)

POLLERO SIMONE (LEGINO 1910)

LAURIA VITTORIO (MARASSI 1965)

TESTORI LUDOVICO MARIA (VELOCE 1910)