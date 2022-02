La nota gialloblu:

La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di aver raggiunto un’importantissima partnership con il marchio 958 SANTERO, eccellenza italiana che collabora con le principali reti televisive nazionali, sponsor di molte squadre professionistiche del massimo campionato di serie A e sempre presente nelle migliori manifestazioni automobilistiche internazionali, a seguito della quale i “Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte ” prenderanno il nome di “Tornei Internazionali 958 SANTERO“. Il noto brand mostra, così, il proprio interesse per quello che è stato definito, dagli addetti ai lavori, il miglior Torneo Internazionale “under 14” d’Italia. La grandissima notizia è stata, così, commentata dal Direttore Generale gialloblù, Franz Laoretti,: “Nella giornata di martedì 22 si è ufficializzato un accordo di importanza storica per la nostra società, ovvero l’entrata ufficiale del marchio 958 SANTERO nei nostri Tornei Internazionali. Un’operazione resa possibile grazie all’impegno della famiglia Boveri, sempre più parte integrante e fondamentale della società stessa. Naturalmente, un evento di tale importanza necessiterà di una presentazione ufficiale, che si svolgerà nel mese di marzo al teatro “Osvaldo Chebello” di Cairo Montenotte, a cui presenzieranno il sindaco Paolo Lambertini, l’amministrazione comunale e le massime cariche sportive regionali, oltre alla dirigenza, alla prima squadra e a tutto il nostro settore giovanile, durante il corso della quale verranno presentati tutti e sei i tornei internazionali che si svolgeranno nei mesi di Aprile e Maggio.” Rimanete, quindi, collegati sui nostri canali social, per scoprire, giorno dopo giorno, tutte le squadre partecipanti ai nostri eventi e le ulteriori novità che presto verranno svelate!