Calcio, Ligorna. Il presidente Saracco dopo la presentazione della terza maglia: "Una festa, una grande emozione"

Nella serata di giovedì il Ligorna presso gli uffici del proprio campo di gioco ha presentato ufficialmente la maglia del centenario targata JOMA.

Una maglia il cui design è stato studiato ad hoc da un lungo lavoro congiunto iniziato in estate da parte dell’azienda piemontese, del rivenditore Willy Sport e di alcuni ligornini DOC, desiderosi e orgogliosi di poter dare il loro contributo.

Una serata in cui sono intervenute sì storiche bandiere ligornine, così come personalità istituzionali sportive e politiche. È stato un piacere poter ospitare Giulio Ivaldi e Stella Frascà, rispettivamente Presidente del Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti e Consigliera FIGC quota LND. Così come è stato un piacere poter godere della presenza di Claudio Villa e Roberto D’Avolio, rispettivamente Consigliere Comunale e Presidente del Municipio Media Valbisagno. Importante, infine, anche la presenza di chi ha contribuito alla creazione della stessa maglia: Mirko Annibale di Joma e Maurizio Palmaverde di Willy Sport.

Una serata che si è conclusa poi con il discorso di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna, alla presenza anche degli organi di stampa, che come società ringraziamo, e con lo splendido rinfresco organizzato dal bar del campo sportivo.

Queste le parole di Alberto Saracco: «Questa festa è stata una grande emozione, abbiamo avuto un bel riscontro. Sono davvero contento della presenza del Presidente Ivaldi, dell'Avvocato Frascà e di molti giornalisti. Ma anche delle nostre vecchie glorie che ci emozionano e ci spingono ad andare avanti sempre con passione.»

Questo un commento di Giulio Ivaldi: «È un piacere essere inviatati a un evento di questo tipo perché per il Presidente di una Federazione di una società vuol dire avere nel cuore tante cose. Immaginate cosa sia successo qui in cento anni: quante cose, quante persone sono cresciute, quante persone si sono avvicendate, quante gioie, quanti dolori anche. Questa continuità significa che il nostro è un mondo di aggregazione, che il mondo dei dilettanti è un modo per stare insieme, per andare avanti e magari nei momenti di crisi affrontare momenti difficili ma andare avanti. Cento anni sono tanti anni, tante cose e tante situazioni ma come dice Vasco Rossi siamo ancora qua e questo significa veramente la forza, la passione la volontà di fare del bene ai ragazzi e alle ragazze che frequentano i nostri campi.»

Queste le parole di Stella Frascà: «Sicuramente questa sera è stata una serata importante perché non accade tutti i giorni di festeggiare un compleanno così. Cento anni di storia e di calcio significa mettere insieme ciò che è accaduto in questo periodo e poterlo vivere con un filo conduttore che è il mondo del calcio, forse più di qualsiasi altro mondo»

Qui, infine, il commento di Maurizio Palmaverde: «Per noi è una grandissima soddisfazione perché sono i dieci anni dalla nascita del nostro punto vendita e cento anni da quella del Ligorna. Motivo di grandissimo orgoglio aver creato insieme alle bandiere storiche questa maglia che è un po’ la replica ufficiale di quella gloriosa di tanti anni fa. L’abbiamo studiata insieme, siamo partita in estate ad agosto. Abbiamo concluso e così nel prossimo turno esordiranno con le maglie nuove».