Calcio, Prima Categoria A. Insidia lupi per la capolista, alle 15:35 l'anticipo tra Mallare e Carcarese

Così come nella scoppiettante gara di andata, Mallare e Carcarese apriranno di sabato pomeriggio il programma del girone A del campionato di Prima Categoria.

Lo scorso novembre ad avere la meglio fu la capolista, vincente per quattro reti a due, ma i lupi sognano la rivincita, sia per orgoglio campanilistico, sia per ritrovare un successo che manca da un mese (3-1 all'Altarese) e rimpinguare una graduatoria che necessita di un nuovo sprint per evitare il gorgo dei playout.

Il fischio d'inizio, come confermato dalla LND, è stato posticipato di cinque minuti, alle 15:35.

A dirigere il match sarà Manuel Rodio della sezione di Genova.

Webcronaca e livescore su Svsport.it