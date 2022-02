Calcio, Savona - Campese. Il ds Chiarlone chiama l'aiuto del pubblico: "Gara determinante, ci serve la spinta della nostra gente"

Quando una persona non è così propensa a porsi davanti a microfoni e taccuini le sue parole assumono ancor più peso e significato.

Ecco perchè l'appello lanciato da Cristiano Chiarlone, direttore sportivo del Savona, appare ancora più sentito e partecipe.

"Quella di domani con la Campese - esordisce Chiarlone - è una partita fondamentale nel nostro percorso, è inutile nasconderlo.

Per questo motivo è importante che sulle tribune di Voze ci siano più tifosi possibili del Savona. Sappiamo che per molti non è così agevole raggiungere di mattina il "Mazzucco", ma mai come ora ci serve l'incitamento della nostra gente per sostenere la squadra. Domenica scorsa si è visto a Quiliano la portata della spinta che possiamo ricevere.

Mi ha toccato molto confrontarmi anche con diversi tifosi particolarmente anziani, pronti a sottolineare le loro difficoltà logistiche, ma sarebbe per noi un piacere vedere anche loro domani in tribuna.

Il ritiro prepartita? Nessuno scimmiottamento dei professionisti, avendo giocatori che provengono sia dall'estremo ponente che dal genovese è importante evitare rischi a livello di viabilità. Le undici del mattino è un orario per noi davvero poco agevole e in partite con questo peso specifico è determinante non incorrere in imprevisti".