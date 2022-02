Calcio, Savona. Volare...senz'ali. Ecco la missione di Maurizio Podestà

Vedere una squadra con il blasone del Savona rappresenta di per sè già un unicum per il mondo dilettantistico locale, ma ha fatto particolare specie vedere come nella partita di Coppa Liguria il Pontelungo (vincitore per 4-1) sia parso maggiormente strutturato a livello di funzionalità del proprio organico rispetto alla rosa degli Striscioni.

Questo testimonia anche la convinzione della dirigenza biancoblu sulle capacità di gestione dello spogliatoio di Maurizio Podestà, indipendentemente dal fatto che l'abituale vestito tattico dell'allenatore del Savona poco si adatti con i giocatori a sua disposizione.

Sia contro la Vadese che contro il Pontelungo si è visto infatti un 4-2-3-1 mascherato, con Youri Vittori e Gamba schierati qualche metro indietro rispetto a Rossetti.

Più di una difficoltà si è invece registrata sugli esterni, a causa dell'assenza di ali di ruolo, dato il 3-4-1-2 con cui era stata disegnata la squadra per mister Balleri.

Tornando alla gara del Picasso sono infatti partiti Macagno a sinistra (con maggior licenza di attaccare) e una mezz'ala di centrocampo come Andrea Vittori a destra, mentre nel match di Coppa spazio a due "quinti" (o terzini) come un ottimo Francesco Esposito e Gabriel Balleri.

Qui, soprattutto a sinistra, si sono viste due interpretazioni diverse, con Podestà a chiamare palla sui piedi per Macagno, al fine di esaltare la sua tecnica, mentre al Riva, soprattutto quando il Pontelungo ha sbagliato i tempi delle pressioni, l'innesco per Esposito è arrivato con palloni nello spazio, per sfruttare la progressione del laterale biancoblu.

Uno scoglio tattico in più, ma che responsabilizza ulteriormente l'intero organico, da stasera in ritiro per il fondamentale match con la Campese, a gettare il cuore oltre l'ostacolo per far emergere quelli che sono i propri valori.

Il Savona difficilmente giocherà bene, soprattutto contro le parigrado in classifica, dato che, tolti Grandoni in mediana e Macagno sul fronte offensivo, manca quello spunto tecnico per determinare.

Molto, come già sottolineato a inizio stagione, dipenderà quindi dal proprio reparto avanzato, ricco di fisicità, seppur la condizione atletica delle punte non sia delle migliori. Con la Vadese, a conti fatti, sono stati decisivi i due spunti di un grande Youri Vittori, mentre il baby Vignaroli (classe 2006) ha realizzato il gol della bandiera a match concluso in Coppa.

Col senno del poi un giocatore con le caratteristiche di Spaltro sarebbe potuto essere utile, ma l'inatteso cambio della guida tecnica è arrivato a liste di trasferimento ormai chiuse.