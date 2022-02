Rugby Ligure: anche il comparto giovanile riaccende i motori

Nel mese di febbraio l’attesa ripresa alle consuete attività agonistiche segue il programma stabilito. Questa domenica, per esempio, si recupera l’ottava giornata del girone di andata della Serie A, inizialmente prevista per domenica 16 gennaio 2022, ma non disputata in quanto rinviata per i ben noti motivi causati dalla pandemia. Fra le squadra liguri il CUS Genova osserva un turno programmato di riposo, mentre la Pro Recco sarà di scena ad Alghero. Dalla prossima settimana con l’arrivo del mese di marzo l’attività entrerà nel vivo con numerosi appuntamenti, comprensivi dei test dedicati alle categorie giovanili. Intanto per questo fine settimana in campo andranno i “pulcini” del Minirugby con esibizioni a Genova, Casella e La Spezia.





SERIE A/GIRONE 1 (VIII GIORNATA ANDATA) domenica 14,30

Amatori Alghero – Tossini Recco (ARB.Francesco Crepaldi di Milano)

ITINERA CUS Torino – Biella

Parabiago – Promotica I Centurioni

ASR Milano – VII Torino

CUS Genova (in sosta)

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 39, Biella 33, A.S.R. Milano 23, Parabiago 22, Promotica I Centurioni 18, VII Torino 10, Amatori Alghero 9, CUS Genova 7, Pro Recco punti 0.





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA/UNDER 15 – sabato

Stadio Carlini Bollesan/Ge. Ore 16,30 con CUS Genova e Union Rugby Riviera.

Campo Denis Pieroni Pieve/Spezia ore 16,00 con R.C. Spezia e Pro Recco.





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA/UNDER 13 – domenica 10,30

Stadio CarliniBollesan con CUS Genova, Pro Recco e Province dell’Ovest

Campo Comunale di Casella con Amatori Genova, Superba Genova, CFFS Vespe Cogoleto.