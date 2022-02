Tpl Linea cerca nuovi autisti: avviso per selezione personale

Vuoi lavorare in Tpl Linea? L’azienda di trasporto pubblico savonese ha pubblicato un avviso di selezione per la formazione di graduatoria e l’assunzione di personale con qualifica di operatore di esercizio - autista per autobus di linea, noleggio e scuolabus.

Tpl Linea S.r.l. informa che i candidati interessati devono compilare il modulo di iscrizione in tutte le parti obbligatorie entro la data di scadenza prevista dall’avviso di selezione (ore 12:00 del 14 marzo 2022) - Per qualsiasi necessità o chiarimento è possibile fare riferimento al numero telefonico 019-2201202.

E’ indispensabile seguire la procedura pubblicata sul sito di Tpl Linea: https://www.tpllinea.it/index.php/lavora-in-tpl-linea/avviso-di-selezione-per-la-formazione-di-graduatoria-per-lassunzione-di-personale-con-qualifica-di-operatore-di-esercizio-autista-di-autobus-di-linea-noleggio-e-scuolabus-anno-20/

Una volta inviata la richiesta di partecipazione il candidato riceverà una mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica inserito (se non dovesse ricevere la mail di conferma, si invita il candidato a controllare nella posta indesiderata/spam).

Si prevede sia una possibile assunzione a tempo determinato quanto a tempo indeterminato secondo la tipologia contrattuale ammessa dalle norme di legge e dal CCNL Autoferrotranvieri.

L’avviso prevede, per poter partecipare, una serie di requisiti, così come sono evidenziate nel bando le prove necessarie per la graduatoria finale.

Dopo una preselezione iniziale, saranno individuati 50 partecipanti che saranno ammessi alle prove teoriche (colloqui individuali) e pratiche di guida, successivamente saranno stilati punteggi preferenziali secondo la valutazione di una apposita commissione giudicatrice, nell’ambito dei criteri e parametri evidenziati dal bando medesimo.

Le prove di esame si svolgeranno nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge vigenti, nell’ambito delle procedure concorsuali e secondo le stesse disposizioni anti-Covid in vigore.

"Il presente avviso rappresenta un altro tassello rivolto al potenziamento del nostro personale, con particolare riferimento alla ricerca di nuovi autisti da inserire nell’organico dell’azienda di trasporto” affermano il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Dopo i nuovi inserimenti per l’officina e i lavaggi, che restano per TPL Linea settori strategici sui quali continuare a investire, puntiamo ad avere altri autisti pronti a operare per il servizio di trasporto pubblico locale, così come per i servizi commerciali o il trasporto scolastico per i comuni”.

“In un momento ancora difficile, per le conseguenze della pandemia, TPL Linea offre una nuova occasione professionale e di lavoro che auspichiamo possa dare un valore aggiunto al servizio per l’utenza e i viaggiatori della nostra provincia” concludono i vertici di Tpl Linea.