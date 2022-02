Calcio, Ligorna. L'Asti vince a Genova. Roselli: "Gara complicata, un calo era prevedibile"

Termina con una sconfitta la sfida di Serie D del Ligorna contro l’Asti. Gli uomini di Mister Roselli vedono così interrompersi la striscia vincente cominciata contro la Lavagnese. Una sconfitta che arriva dunque dopo i successi contro i Levantini, contro il Chieri e contro il Novara.

Partenza positiva dei Biancoblù, che aggrediscono gli avversari prima con Silvestri e poi con Donaggio nei primi cinque minuti, però senza affondare. L’Asti si fa vivo con il tiro a giro di Trevisiol al 24', ma il pallone termina a lato. Le due squadre si rispondono colpo su colpo ma vanno all'intervallo a reti inviolate. Al rientro in campo l’Asti si rende pericoloso e trova la rete del vantaggio con Plado, abile a farsi trovare pronto nel cuore dell'area: piattone mancino al 63' e Fiory battuto alla sua destra. All’ultimo minuto i Biancoblù avrebbero l’occasione del pari con un calcio di punizione dal limite di Donaggio che però sbatte sulla barriera. L’Asti così fa suoi i tre punti nello scontro diretto.

Questo il commento di Mister Roselli sulla sfida: «Oggi è stata una partita complicata per noi. Era abbastanza scontato che dopo tre vittorie potesse esserci una partita meno brillante soprattutto dal punto di vista mentale per noi. Sapevo che sarebbe stata difficile ma speravo di giocarla meglio per essere più competitivo. La prima cosa che serviva oggi era non perdere in quanto era uno scontro diretto importante. Invece sinceramente ci siamo ricomplicati la vita. Ma forse è una cosa normale per squadre come la nostra».

Questo il suo commento sulla possibilità di riscatto mercoledì contro il Casale: «Noi dobbiamo essere veramente tutti sempre concentrati dal primo all’ultimo, anche dalla panchina, se vogliamo giocarci le partite in una certa maniera. In cui il risultato può essere ovviamente vincere, pareggiare o perdere. Se invece lasciamo qualcosa da questo lato i risultati possibili diventano due, se non uno solo».