Calcio. Prima Categoria, Savona-Campese vale una fetta di stagione: striscioni di scena alle 11.05 a Voze per restare in vetta

Il Savona nella morsa di tre squadre genovesi. E' ciò che recita al momento la classifica del girone B di Prima Categoria, con striscioni e Sampierdarenese a quota 37 punti, seguite a -3 da San Cipriano e Campese.

Sarà proprio quest'ultima l'avversaria odierna dei biancoblu, in campo al "Mazzucco" di Voze alle 11.05, in un match a dir poco fondamentale in ottica promozione. La vittoria con la Vadese e il tonfo in Coppa con il Pontelungo lasciano sempre qualche dubbio circa la condizione mentale di Vittori e compagni, chiamati a un ulteriore step in termini di voglia, personalità e carattere al cospetto di avversari abituati a questo tipo di categoria. Stesso orario mattutino per Pra-Sampierdarenese e Vecchiaudace-Fegino, ma il programma domenicale prenderà il via già alle 10.35 con la sfida tra Cogoleto e Vadese. Nel pomeriggio (ore 15.05) Quiliano-Letimbro e Speranza-San Cipriano.

Nel girone A, dopo la vittoria della Carcarese nell'anticipo con il Mallare, si accende la lotta per il secondo posto, con riflettori puntati su Pontelungo-Millesimo e Carlin's Boys-Aurora. Altarese-Atl. Argentina e Oneglia-S. Filippo Neri completano il poker di gare in programma alle 15.05, con il posticipo tra Borghetto e Andora a chiudere quattro ore più tardi.