Calcio, Prima Categoria. Savona senza qualità, con la Campese è 0-0

SAVONA - CAMPESE 0-0

51' triplice fischio di Battiato, Savona - Campese termina 0-0

47' ultimo cambio per Podestà, entra Andrea Vittori per Grandoni

46' inizia il recupero, ancora Mattiucci incide centralmente, non però nella conclusione di destro dal limite

45' il Savona ci prova su corner, fallo su Balbi sull'angolo battuto da Grandoni

43' ammonito Matteo Esposito

42' palla gol per la Campese a tre dalla fine: Cenname va via a sinistra, cross a rimorchio per Mattiucci che di sinistro spara in cielo da posizione favorevole

40' Gallotti pulisce la traiettoria destinata a Cenname. Un'altra buona prova del centrale biancoblu

35' la grinta di Stefanzl per gli ultimi 10 minuti, esce Carro Gainza

34' problemi per Macciò, in campo Nania

29' spunto sulla destra di Balleri, palla in allungo che va sul fondo. Difficile chiedere a terzini la giocata di qualità

28' la Campese si gioca la carta Cenname, l'ex attaccante della Veloce rileva Ardinghi

19' calcio di punizione di Macagno da posizione defilata, blocca Balbi

14' secondo giallo ospite, ammonito Bonanno

13' uscita di Balbi, in contrasto con un giocatore biancoblu, reclama il penalty Podestà, lascia correre Battiato

12' Podestà richiama Serhiienko, in campo Gabriel Balleri. Riproposti gli esterni partiti titolari contro il Pontelungo

6' incursione pericolosa di Mattiucci, sbroglia la matassa Gallotti

5' il primo tiro della ripresa è della Campese, Ardinghi incrocia di destro, c'è Rinaldi

3' sarà importante permettere a Macagno di giocare fronte alla porta per innescare Castagna e gli esterni offensivi.

1' 4-2-3-1 puro per il Savona con Francesco Esposito che rileva Rossetti. Macagno va alle spalle di Castagna, con lo stesso Esposito e Serhiienko esterni

SECONDO TEMPO

46' termina il primo tempo. Reti bianche e portieri poco impegnati al Mazzucco

46' bella girata di Criscuolo, sul primo palo fa buona guardia Rinaldi

43' primo giallo anche per gli ospiti. Cartellino per Macciò

42' Podestà ha fatto alzare Francesco Esposito e Gabriel Balleri, uno dei due laterali potrebbe entrare a inizio ripresa

40' Castagna guadagna un interessante calcio di punizione. La stessa punta batte però con troppa fretta, palla tra le mani di Balbi

38' Rinaldi questione assistman, due rinvii del portiere biancoblu hanno innescato le ultime due azioni degli striscioni. Permangono i problemi di impostazione della squadra di Podestà

29' Podestà chiama la sfera sui piedi dei suoi giocatori, nell'ultimo quarto d'ora troppe palle sono state giocate oltre la linea difensiva della Campese con lanci lunghi

23' la rete annullata alla Campese sembra aver condizionato i biancoblu, dopo un buon avvio degli striscioni i verdeblu sembrano aver guadagnato metri.

22' ammonito Carro Gainza

18' gol annullato alla Campese. Battiato fischia una punizione per un probabile fallo su Rinaldi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, decise le proteste degli ospiti

16' il Savona è partito bene, giustamente sfrutta la fisicità dei propri attaccanti, un fattore che la Campese sembra soffrire in questo avvio di gara

16' colpo di testa di Rossetti, palla a mezzo metro dall'incrocio

15' ottimo spunto di Macagno che scompagina la difesa ospite, alla fine la palla arriva a Castagna, ma il suo stop di petto è leggermente lungo, tanto da favorire l'uscita di Balbi.

11' punizione di Grandoni sul secondo pallo, Gallotti schiaccia troppo di testa da posizione favorevole, ma Battiato aveva comunque segnalato la posizione irregolare del centrale biancoblu

9' si vede anche la Campese, doppio corner per i verdeblu, alla fine Criscuolo calcia in alleggerimento, sfera alta

7' azione insistita biancoblu che porta alla conclusione Grandoni, conclusione ribattuta

5' Rossetti raccorda alle spalle di Castagna, Macagno e Serhiienko sugli esterni per Podestà

3' risentimento alla caviglia per Youri Vittori nel riscaldamento, al suo posto Rossetti. Il problema alla caviglia riscontrato con la Vadese è tornato a farsi sentire

1' si parte!

PRIMO TEMPO

SAVONA: Rinaldi, Fancellu, Diroccia, Carro Gainza, Gallotti, M. Esposito, Serhiienko, Grandoni, Rossetti, Macagno, Castagna

A disposizione: Bresciani, Gavarone, Stefanzl, Balleri, Vittori A. F. Esposito, Gamba, Y. Vittori.

Allenatore: Podestà

CAMPESE: Balbi, Pirlo, Chiappori, P. Pastorino, Bonanno, Oliveri, Mattiucci, Bardi, Ardinghi, Criscuolo, Macciò

A disposizione: Zunino, Nania, L. Pastorino, Marchelli, Arrache, Cenname, Bassi.

Allenatore: Esposito

Arbitro: Battiato di Genova