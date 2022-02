Calcio. Promozione. Soccer Borghetto-Legino il clou di giornata, Serra Riccò a caccia del primato solitario ricevendo il Camporosso

Sono ben cinque le squadre racchiuse nel giro di soli tre punti in testa alla classifica. Il campionato di Promozione continua a restare più aperto che mai, anche se la giornata odierna offre al Serra Riccò la possibilità di compiere un piccolo passo in avanti, ricevendo il Camporosso penultimo e approfittando del turno di riposo della Voltrese.

Sfide ostiche anche per le altre dirette inseguitrici, a partire dal Vallescrivia, ospite di un Bragno in salute, passando per il Soccer Borghetto, pronto a ricevere un Legino agguerrito, fino ad arrivare alla Praese, che non avrà vita facile, almeno sulla carta, in quel di Diano contro il Golfo.

Sfida cruciale in ottica salvezza diretta tra Baia Alassio e Via dell'Acciaio, mentre il resto del programma sarà completato da Celle-Ceriale e Veloce-Borzoli.

Fischio d'inizio su tutti i campi alle 15.05, livescore su Svsport.it