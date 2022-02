Calcio, Seconda Categoria B. San Francesco-Priamar vale una fetta di campionato: il racconto LIVE

SAN FRANCESCO - PRIAMAR 0-1 (26' C. Esposito)

35' Non riesce a innescare i propri avanti la squadra di casa che conquista un corner su cui è presente, anche in fase difensiva, Esposito a liberare la propria area.

26' Vantaggio Priamar! Esposito caparbio a riconquistare un ottimo pallone a centrocampo e freddo quando si presenta a tu per tu con Alberico scavalcandolo con un pallonetto.

24' Fasi di gioco molto combattute. Buon cross ora a cercare Totaro ma Quaranta in uscita di pugno allontana.

13' Ammonito Francesco Insolito mentre il tecnico rossoblu procede già alla prima sostituzione mandando in campo Totaro al posto di Esposito.

12' Ennesimo corner per i ragazzi di Sardo, ma la mira degli avanti loanesi non è precisa sotto porta.

5' Ci provano subito a farsi male a vicenda con un calcio piazzato per parte le due formazioni, ma in entrambe le occasioni nulla di fatto.

1' Ospiti in tenuta rossa, padroni di casa in divisa bianca con inserti rossoblu. Si parte.

PRIMO TEMPO

SAN FRANCESCO LOANO: Alberico; Murru, Donà, Scannapieco, Insolito, Illiano, Rembado, Antonelli, Rossignolo, Esposito, L. Bianco.

A disposizione: Accame, Patacchini, Torrengo, Bianco M., Pastorino, Patitucci, Quartieri, Caretti, Totaro.

Allenatore: E. Sardo

PRIAMAR: Quaranta; Fiore, Bardhi, Colombi, Dal Piaz, Bisio, Vallone, A. Bianco, Cuka, C. Esposito, Ferrigno.

A disposizione: Mandaglio, Monteleone, Morando, Saturni, Cybbja, Quaglia, Altomare, Bianchi, Alizagouni.

Allenatore: A. Bresci

Arbitro : Stefano Doglio di Savona

C'è una bella fetta di corsa alla vittoria del campionato di Seconda Categoria B nella sfida di quest'oggi tra San Francesco Loano e Priamar.

Da una parte i ragazzi di mister Sardo forti del fattore casalingo e del vantaggio di un punto sulla Spotornese (che ha già fatto suo l'anticipo con lo Yepp Albenga) maturato grazie a una differenza reti che li vede in attivo di ben 45 gol con miglior attacco e miglior difesa del girone.

Dall'altra una Priamar terza della classe con un certo margine sul Borgio Verezzi e in piena zona play off che, in caso di vittoria, potrebbe agganciare al secondo posto i biancazzurri di Calcagno.