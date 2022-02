Calcio, Seconda Categoria. Tra poco il via al programma, si chiude a inizio serata

GIRONE A

Quasi la metà del programma si svolgerà stamane, con Riva Ligure - FC Argentina e Ceriale B - Polisportiva Sanremo. Nell pomeriggio Nuova Sanstevese - Ventimiglia B e Villanovese Real Santo Stefano, mentre alle 18:05 la Virtus Sanremo, in casa del San Bartolomeo proverà ad approfittare del turno di riposo del Vadino per riagganciare gli ingauni in vetta

GIRONE B

Dopo l'anticipo vinto dalla Spotornese sullo Yepp Albenga sarà una giornata fondamentale nelle zone alte, con il doppio incrocio tra San Francesco - Priamar e Cisano - Borgio Verezzi. Importanti anche gli scontri diretti in coda: Yepp Albenga - Quiliano & Valleggia B e Nolese - Varazze B

GIRONE C

Uno degli ultimi ostacoli tangibili alla vittoria del campionato, la capolista Albissole lo dovrà superare oggi pomeriggio nella trasferta di Plodio, attuale terza forza del girone. In una frenata della schiacciasassi ceramista spera il Dego, a patto di espugnare Sassello. Due i derby valbormidesi: Murialdo - Pallare e Rocchettese - Carcarese B, il Cengio infine farà visita al Santa Cecilia.