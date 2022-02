Calcio. Serie D, insidia Lavagnese sul cammino del Vado: rossoblu e bianconeri non vogliono fermarsi, al "Chittolina" in campo alle 14.35

Limitarsi a guardare la classifica della Lavagnese (al momento penultima) non rende assolutamente l'idea del valore della rosa bianconera, nuovamente guidata, ormai da una decina di giorni, da mister Gianni Nucera, di ritorno al "Riboli" esattamente un anno dopo l'esonero rimediato durante lo scorso campionato.

Una scossa che sembra aver fatto bene a tutto l'ambiente, considerando la bella vittoria nel derby di sette giorni fa contro il Sestri Levante. Un aspetto che il Vado di Matteo Solari deve tenere ben a mente, con l'obiettivo di disputare una gara di spessore, così come avvenuto negli ultimi due turni con Saluzzo e Pont Donnaz.

Il periodo di appannamento, dalle parti del "Chittolina", sembra ormai alle spalle, ma in un campionato ancora molto incerto e con una classifica cortissima tra playoff e playout, ogni passo falso diventa più che mai rischioso in vista del rush finale di stagione.

A livello di formazione, con Lo Bosco e Costantini sempre ai box, il tecnico vadese si affiderà ancora una volta a bomber Sebastiano Aperi, con Capra nelle vesti di suggeritore. Da sciogliere qualche dubbio a livello difensivo, dove potrebbe essere riproposto lo schema visto all'opera domenica scorsa in Val d'Aosta.

"Affrontiamo una squadra viva come la Lavagnese, rigenerata da un tecnico di grande forza caratteriale come Nucera - ha sottolineato mister Solari - ma noi non possiamo assolutamente fermarci. Quando saremo fuori da ogni pericolo allora potremo fare altre valutazioni, ma ad oggi non è così. Il campionato è tremendamente equilibrato e ricco di insidie, ma ho visto in settimana i ragazzi carichi e sono convinto che faranno una grande partita. L'ingaggio di Napolitano? Ci mancava un giocatore con le sue caratteristiche, tecnico e rapido nel breve, inoltre entriamo nella fase cruciale del campionato e avere un elemento in più per dosare le energie e affrontare le squalifiche può tornarci sicuramente utile".

