E' tornato il bel Vado.

Quello che si diverte e fa divertire.

Mister Matteo Solari trova tre punti, tre gol e la terza vittoria consecutiva grazie all'affermazione odierna sulla Lavagnese.

Il tecnico non ha lesinato complimenti per il suo gruppo e anche per il club, pronto a intervenire sul mercato con i giusti correttivi, come testimoniano gli ultimi arrivi di Cenci e Napolitano.