Calcio, Soccer Borghetto. Ancora un pari interno per Brignoli: "Ci manca la giusta esperienza per queste partite. Ora mettiamoci cuore fino alla fine" (VIDEO)

E' arrivato un nuovo pareggio subìto in rimonta, dopo Vallescrivia e Ceriale, per il Soccer Borghetto tra le mura dello stadio Oliva.

Nemmeno la superiorità numerica per quasi un'ora di gioco ha permesso ai biancorossi di tornare al successo interno, ma mister Brignoli è pienamente consapevole del momento che sta vivendo la formazione biancorossa.

La condizione atletica non è delle migliori, ma tra l'imminente rientro di Piazza e la voglia di poter competere fino alla fine per un traguardo importante, l'allenatore dei borghettini resta comunque ottimista per il finale di stagione: