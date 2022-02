Calcio, Yepp Albenga. Si festaggia la prima vittoria in campionato. Bubacar Bah: "Ascoltando si impara, andiamo avanti così!" (VIDEO)

Il progetto dello Yepp Albenga, indipendentemente da cosa racconterà la graduatoria a fine stagione, non potrà che ritenersi vincente, per il contributo che la società ingauna ha saputo dare per l'integrazione di tanti ragazzi giunti in Italia con la speranza di un futuro migliore.

Ieri però è arrivata anche sul campo la prima vera soddisfazione sportiva, grazie al 2-0 maturato contro il Quiliano&Valleggia B.

Determinante anche il contributo difensivo di Bubacar Bah, entusiasta anche per il proprio assist e la direzione che sta prendendo il percorso di crescita biancoblu.