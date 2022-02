Rugby Ligure: ecco com'è andato il fine settimana tra Serie A e attività giovanile

Nell’ultima domenica di febbraio si è recuperata l’ottava giornata del Campionato di Serie A, rinviata il 16 gennaio scorso. Per la Pro Recco è arrivata un’altra battuta d’arresto, la sesta consecutiva, subita al campo Maria Pia di Alghero con il XV locale. L’unica meta ligure è stata segnata da Ermanno Barisone, mentre il team isolano ha messo a segno sette mete. Biancocelesti in inferiorità numerica per l’espulsione di Juan David Tagliavini (19’ pt c.giallo, 25’ s.t. c. rosso), Cinquemani (31’ s.t. c.g.), con uscita dal campo al 32’ p.t. per infortunio del pilone sudafricano Marcel Nel. Intanto domenica prossima, 6 marzo, ad Alghero sarà di scena per la terza giornata di ritorno il CUS Genova, mentre la Pro Recco sarà impegnato allo stadio CarliniBollesan con il Parabiago. Per quanto riguarda l’attività giovanile si sono sviluppati alcuni incontri dell’attività di propaganda, di seguito i risultati, con confronti divertenti ed equilibrati sui campi di Casella, Genova al Carlini Bollesan ed alla Pieve di La Spezia.





SERIE A/GIRONE 1 (VIII GIORNATA ANDATA)

Amatori Alghero – Tossini Recco 44/5

ITINERA CUS Torino – Biella 21/15

Parabiago – Promotica I Centurioni 36/25

ASR Milano – VII Torino 27/15

CUS Genova (in sosta)

CLASSIFICA: Itinera CUS Torino punti 43, Biella 34, A.S.R. Milano 29, Parabiago 28, Promotica I Centurioni 18, Amatori Alghero 14, VII Torino 10, CUS Genova 7, Pro Recco punti 0.





ATTIVITA’ DI PROPAGANDA/UNDER 15

CUS Genova - Union Riviera. 38/7

R.C. Spezia - Pro Recco 57/34