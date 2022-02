Volley, Serie C. Dopo la vittoria il VBC Savona è pronto a tornare in campo, coach Battistelli: "Più consapevolezza nei nostri mezzi"

Più consapevolezza nei propri mezzi, questo ne esce dopo l’ultima vittoria del VBC Savona nel campionato di Serie C. Il 3 a 1 in casa del Logisteel VDM ha infatti caricato il gruppo che è tornato ad allenarsi al massimo come confermato da coach Battistelli:

“Un risultato che ci serviva e che ci dimostra che se giochiamo come sappiamo fare possiamo giocarcela con tutti. Un successo importante in un momento delicato della stagione, ci permette di riavvicinarci al trenino salvezza e carica il morale in vista delle prossime sfide. Lavorare in palestra dopo una vittoria dà sicuramente una carica in più.”

Mercoledì si torna in campo contro l’Avis V.T. Finale: “Purtroppo dopo l’ultima sfida perdiamo Bruzzone e Ratto per piccoli infortuni, stiamo quindi lavorando per sopperire alle loro assenze, ma non per questo dobbiamo snaturarci. Ci aspetta un’altra sfida molto importante e siamo pronti per scendere in campo”.