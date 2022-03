Calcio, Sampierdarenese. Il presidente Pittaluga sui casi Covid del Savona: "Ci rimettiamo alle decisioni federali. Complicato un recupero serale"

La notizia del cluster da Covid19 che ha colpito il Savona ha raggiunto rapidamente anche Genova.

Il presidente della Sampierdarenese, Roberto Pittaluga, dopo qualche giorno di riposo fuori città sta rientrando nel capoluogo regionale, confida nelle decisioni federali per l'eventuale rinvio del big match di domenica mattina:

"Il mio giudizio non cambia rispetto a quanto detto in merito al rinvio con la Letimbro.

C'è un regolamento e deciderà il Comitato Regionale Ligure se far giocare la partita. Ho sempre in generale trovato poco corretto derogare agli accordi tra i club. Il riferimento è il regolamento: con cinque o più positivi non si gioca. Se così sarà per il Savona rispettosamente osserveremo la decisione del rinvio.

Preoccupati per un recupero serale?

Bisognerà valutare con attenzione data e orario, chiedo alla Federazione di trovare una soluzione adeguata.

Già per la partita di domenica avevamo richiesto alla questura delle misure a tutela dell'ordine pubblico, oltre alla presenza di steward assunti da una ditta privata: è chiaro che in un impianto come il Cige, con una strada stretta è necessario fare delle valutazioni approfondite sull'opportunità di recuperare in orario serale".