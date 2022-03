Calcio, Serie D. Il Ligorna prova a ripartire domani con il Casale. Mister Roselli: "Recupero di difficile lettura"

Recupero casalingo per il Ligorna, impegnato a Genova contro il Casale. Se i Biancoblù sono reduci dalla sconfitta interna contro l’Asti, preceduta da un filotto di tre vittorie consecutive, i piemontesi hanno appena richiamato Sesia in panchina esonerando Modica e si trovano al nono posto, due lunghezze sopra la compagine genovese.

Questo il commento di Mister Roselli sugli avversari: «Domani con il Casale sarà una partita complicata. Dopo l’esonero di Modica in panchina è tornato Sesia. Un allenatore che, come molti di questo girone, è stato un mio giocatore ai tempi dell’Alessandria. Tutti e due giocano con lo stesso modulo, seppur con interpretazioni molto diverse. È normale che i calciatori nel primo periodo dopo il cambio faranno un po’ le cose che sono abituati a fare o comunque una sorta di mix tra le due. Non è una partita di facile interpretazione ma bisogna guardare prima di tutto anche alla nostra situazione, con qualche problemino da risolvere».

Questo il commento sulla condizione della squadra: «Abbiamo Brunozzi sempre out, una grande perdita perché è un giocatore importante che ci darebbe tante possibilità potendo ricoprire più ruoli. Inoltre, non avremo Gomes per squalifica e poi credo che, oltre ad Alessio Garbarino, rischiamo di non avere anche Silvestri. Abbiamo qualche problema soprattutto riguardo i giovani da mettere in campo ma chi entrerà sono sicuro che vorrà ripartire con una prestazione più giusta di quella di domenica, indipendentemente dal fatto che si giochi bene o male. Forse quella con l’Asti è stata l’unica prestazione sottolivello da quando sono qua. Probabilmente per tanti motivi, come quello di aver pagato le 7 partite in 21 giorni.