La XVIII Festa dello Sport dal 20 al 22 maggio al Porto Antico di Genova

La formula sarà quella vincente e completa: sport ed eventi per bambini e ragazzi di tutte le età e abilità torneranno ad animare per tre giorni interi tutto il Porto Antico di Genova.

Mancano poco meno di tre mesi alla Festa dello Sport: l’evento più atteso dagli sportivi di tutte le età inizia a prendere forma, grazie alla consolidata sinergia con il progetto Stelle nello Sport e i partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà.

Giunta alla 18esima edizione, con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria, la Festa torna venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio con l’energia e l’entusiasmo di sempre, la voglia di tornare a salutare tutti insieme la fine dell’anno scolastico e con un motivo in più per festeggiare il trentennale della “rinascita” del Porto Artico di Genova.

Grande è il fermento e l’entusiasmo delle sempre più numerose Associazioni e Federazioni sportive che collaborano con tenacia e passione dando voce alla voglia di stare insieme e di ripartire.

Per tre giorni, su una superficie di oltre 130.000 metri quadrati che comprenderà tutti gli spazi all’aperto e i moduli espositivi dei Magazzini del Cotone, i partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi in oltre 100 discipline sportive, come sempre in maniera completamente gratuita e con la costante assistenza di qualificati istruttori sportivi.

Da sempre attenta alla sostenibilità e alle tematiche sociali, la Festa abbraccia anche alcuni fra gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dettati dall’Agenda 2030: promuovere il benessere di tutti, celebrare i valori di uguaglianza e solidarietà, puntare all’inclusività… Ed inoltre la Festa si riconferma plastic free, supportando una tendenza già da anni in corso a Porto Antico: niente più bottiglie di plastica ma comode borracce riutilizzabili che contribuiranno a diffondere una cultura green.

Una non stop di sport e spettacolo che per tre giorni lascerà senza fiato le decine di migliaia di partecipanti, tra studenti, famiglie, appassionati di fitness e sportivi di ogni età e abilità.

Numerose anche le discipline paralimpiche e special coinvolte, ed è proprio su quest’aspetto che si concentra SportAbility, progetto creato dall’Associazione Stelle nello Sport che promuove tutte le abilità dello sport per una crescita inclusiva, relazionale e sana.

Si parte venerdì 20 maggio con la giornata tradizionalmente dedicata alle scuole realizzata grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e si continuerà a festeggiare tra attività ed eventi che permetteranno ci apprezzare discipline note e altre più innovative e curiose: dal calcio al tennis, passando per volley, arti marziali, mountain bike, minimoto, scherma, atletica, bocce, badminton, danza, ginnastica e molto altro. Un villaggio polisportivo, con anche la vela in grande evidenza a un anno dall’arrivo di “The Ocean Race-The Grand Finale”.

Rinnovati gli appuntamenti con i grandi eventi. Il Galà delle Stelle nello Sport, ambientato presso la Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, celebrerà la sua 23° edizione con una straordinaria passerella di Campioni. Tra i grandi appuntamenti, il Miglio Blu attorno ai Magazzini del Cotone, la premiazione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e del “Premio Fotografico Nicali - Iren”. E ancora il tradizionale Auxilium Day, la Festa della Ginnastica, i saggi di Danza Sportiva e Pattinaggio in Piazza delle Feste, il Galà delle Arti Orientali Uisp. Nel cuore della Festa due palchi: uno al Mandraccio dedicato ad esibizioni spettacolari di numerose discipline sportive e l’altro in Calata Falcone e Borsellino riservato al mondo del fitness.

In occasione del Galà delle Stelle e dell’intera Festa dello Sport saranno raccolti fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti. Da Piazza Caricamento fino in fondo ai Magazzini del Cotone, la Festa offrirà uno straordinario ventaglio di attività e iniziative per tutta la famiglia, con tanti contest e giochi. E bellissimi premi.

#FestaSport22