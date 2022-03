Mal di schiena: come sollevare correttamente i pesi quotidianamente e durante gli allenamenti

Il mal di schiena è una condizione altamente diffusa, soprattutto a partire dai trent’anni. Può comparire per svariate ragioni e, tra queste, figurano sedentarietà, sovrappeso, posture scorrette, carico eccessivo di pesi sollevati impropriamente e tensione o stress.

Gran parte di queste cause possono sfociare in una dolorosa contrattura muscolare alla schiena e possono colpire indiscriminatamente sulla zona alta o cervicale o su quella medio bassa detta lombare.

Perché è importante sollevare pesi correttamente?

Di norma tendiamo a non preoccuparci troppo dei “doloretti” alla schiena con l’unico desiderio di tornare a casa, metterci in abiti comodi e chiudere la giornata con un po’ di meritato riposo.

Ciò che non consideriamo, tuttavia, è che la schiena è importantissima per la nostra quotidianità e dovremmo prendercene cura al primo campanello d’allarme e non quando siamo bloccati al punto da non poter nemmeno camminare.

È questo il caso di chi lavora in ambienti dove sollevare pesi è all’ordine del giorno. Ristoranti, uffici, aziende logistiche o qualsiasi altro settore richieda un continuo sforzo di sollevamento è pieno di persone che, di tanto in tanto accusano dolori e doloretti anche invalidanti. Tuttavia, si tratta di un malessere piuttosto frequente anche negli sportivi che si allenano quotidianamente e tendono a sollevare numerosi pesi per aumentare sempre più la resistenza.

Come mai? Perché un po’ per pigrizia ed un po’ per mancanza di consapevolezza ci ostiniamo a sollevare pesi dando alla nostra schiena tutto il carico e l’onere dello svolgimento del movimento.

Proteggere la schiena mentre solleviamo pesi

L’architettura della schiena è potente e flessibile ma quando i pesi sono eccessivi rischiamo di danneggiarla anche molto gravemente se non prestiamo attenzione. Per questo vogliamo dare qualche buon suggerimento su come dovrebbero essere sollevati i pesi senza causare danni alla schiena.

Il segreto per sollevare pesi senza farti male? Petto avanti e forza da tutto il corpo. In altre parole, devi fare in modo di impegnare tutti i muscoli corporei e non solo quelli che si trovano sulla tua schiena. Il modo più sbagliato per sollevare un carico è proprio quello di tenere le gambe rigide e piegare verso il basso solo la parte alta del corpo, per cui se sei solito muoverti in questo modo smetti immediatamente.

Piuttosto abbassa le spalle all’indietro e spingi il petto in avanti. Prendi il peso da sollevare facendo perno sulle gambe, ovvero assicurandoti che il carico sia distribuito su tutto il corpo e non solo su braccia e dorsali.

Quindi prendi consapevolezza di tutti i muscoli che compongono il tuo corpo e non fare affidamento solo su quelli della schiena. Piuttosto che piegarti accovacciati e solleva il carico anche con le gambe preservando il rachide.

Non esagerare con i carichi quando il peso è eccessivo

Un’altra accortezza è quella di mantenere sempre il peso vicino al corpo facendo affidamento anche alle anche. Queste ti serviranno per mantenere il carico ben distribuito perché spalle e gambe dovranno essere perfettamente allineate tra loro per far sì che non si verifichino squilibri di carico durante lo sforzo.

A questo punto sei pronto per spostare il carico fino al punto di destinazione ma se dovessi compiere una rotazione non compierla solo con il torace: usa sempre tutto il corpo e, soprattutto, non alzare le spalle ma cerca di mantenerle basse, ruotate all’indietro con il petto in avanti.