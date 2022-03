Calcio, Cairese. Doppia vittoria e pass per la fase regionale per gli Allievi 2006

Nel turno infrasettimanale, penultima gara della fase di qualificazione ai regionali, la Cairese si impone sul Vado con il risultato di due reti a tre (Chiarlone, Cairo, Monni). Grande prestazione e meritata vittoria contro la prima in classifica, in una situazione di grande emergenza per le numerose assenze, alcune dell’ ultima ora (al centro della difesa hanno giocato due centrocampisti).

Grazie a questo risultato, i gialloblù sono giunti al match giocato domenica mattina, contro il Finale, padroni del loro destino; con una vittoria, nell’ ultima di campionato, si sarebbero qualificati ai regionali. E così è stato; i nostri Allievi hanno battuto i giallorossi con il medesimo risultato di Vado, tre a due (Monni, Giacosa, Chiarlone).

Con un finale “thrilling”, i ragazzi ottengono una meritata qualificazione alla fase regionale, per l’impegno e l’applicazione negli allenamenti settimanali e per la qualità messa in mostra nelle partite. Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi e al nostro bomber, Amedeo Monni, che vince la classifica marcatori con 22 reti segnate!