Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Il Vadino ribalta il Borgio Verezzi, nulla da fare per il Cengio

La doppietta di Miserendino ha permesso al Vadino di ribaltare la sconfitta per uno a zero, rimediata a Borgio Verezzi due settimane fa, qualificandosi così per la semifinale.

I tempi regolamentari si erano chiusi con il risultato di 1-0, grazie alla rete del giocatore arancionero a metà ripresa, poi a inizio del primo tempo supplementare è arrivato subito il gol che ha permesso alla squadra di Alessandro Giunta di qualificarsi per il penultimo atto della competizione.

Semifinale che non ha raggiunto il Cengio, sconfitto in casa dal San Pietro (2-1), il gol iniziale dei granata è stato realizzato da Hublina.