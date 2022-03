VIDEO. Fucilata dello sloveno Polanc al Laigueglia. Superba tripletta UAE con Ayuso e Covi sul podio

Polanc-Ayuso-Covi: superba tripletta UAE a Laigueglia nella prima classica che ha aperto la stagione del ciclismo italiano.

Protagonista il varesino Alessandro Covi, già vincitore in Andalusia, che ha attaccato nel finale a più riprese, fino alla rimonta vincente del compagno sloveno Jan Polanc, che si è staccato in due occasioni ed è riuscito a rientrare negli ultimi 500 metri, prima di infilare tutti.

Alla UAE ha resistito solo Lorenzo Rota, quarto tra gli applausi della folla sul traguardo di uno spettacolare Trofeo Laigueglia.

L’avvio di gara è stato caratterizzato da una lunga serie di attacchi, tutti senza successo fino a quando, al chilometro 25, al comando si è formato un drappello di 5 unità: Lorenzo Roda (Biesse Carrera), Riccardo Tosin (General Store), Jacopo Cortese e Francesco Carollo (Mg.K Vis) e Gil Gelders (Bingoal). I battistrada hanno trovato immediatamente l’accordo ed hanno raggiunto un vantaggio massimo di 4’21” al chilometro 121.

L’azione dei fuggitivi si esaurisce in vista dell’inizio delle fasi finali con le quattro ascese a Colla Micheri e, sotto le spinte dei portacolori della Intermarché Wanty al comando si è formato un gruppetto di 22 unità, tra le quali tutti i portacolori della UAE Team Emirates.

Nel corso delle quattro tornate conclusive il drappello di testa si è frazionato notevolmente fino a quando, a 10 chilometri dall’arrivo, sono rimasti al comando Covi, Ayuso e Polanc (UAE Team Emirates), Rota (Intermarché Wanty) e Rodriguez (Ineos Grenadiers).

Nell’ultimo tratto in salita Polanc e Rodriguez perdono contatto dalla testa e il finale sembra essere storia tra Ayuso, Covi e Rota. A poche centinaia di metri dal traguardo però, mentre i tre battistrada stavano impostando lo sprint finale, Polanc è riuscito a rientrare per partire in contropiede ed andare ad aggiudicarsi la gara a braccia alzate.

Classe 1992, sloveno, Jan Polanc nel corso della propria carriera ha conquistato due tappe al Giro d’Italia.