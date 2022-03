Sport e Salute: sono quattro i Progetti Inclusione finanziati in Liguria alle ASD/SSD

Genova presenta “Inclusione” assieme al Legend di Sport e Salute Stefano Maniscalco.



Aprirà le porte della ‘Casa di Quartiere 13D Certosa’ il karateka italiano classe ’82, che non ha bisogno di presentazioni, 2 volte campione del mondo, 5 europeo, 17 italiano e “chi più ne ha ne metta”. Maniscalco farà capolino alla Foltzer (9:30) per quattro salti in piscina con gli Over65 e poi tutti in via Certosa 13D (10:30) per 15’ di ginnastica dimostrativa del progetto Donne dell’empowement femminile Foltzer e la Conferenza Stampa. Modera Michela Carfagna (Segretaria Regionale Sport e Salute).

Ben quattro idee finanziate dal Bando Sport per Tutti ‘Inclusione’ di Sport e Salute S.p.A. - tre nelle città di Genova e uno a Deiva Marina (SP) - uniche liguri finanziate per 25 mila euro grazie ai progetti voluti dai presidenti delle Associazioni: FOLTZER SSD (Genova – Amministratore Unico Francesca Mariani) fautrice di “CertosAttiva” che in ‘Inclusione’ ha visto l’opportunità per unire le due “Genova” divise e profondamente segnate dal crollo del ponte Morandi”, attenuando il peso mnemonico delle macerie e ravvivando la socialità della Città; ASD 5678 STUDIO (Genova – presidente Riccardo della Godenza), dal 1980 attiva nelle scuole a sostegno dei bambini meno abbienti, pensa al progetto “Lo sport ci unisce, la danza ci migliora, uguali e diversi nel corpo nell’anima e nello spirito che non ha età”; ASD IL PAESE DELLE MERAVIGLIE (Genova – presidente Salvi Yamura) impegnata da 30 anni nella diffusione dell’educazione fisica nelle scuole elementari come strumento utile a individuare difficoltà psico-fisiche e a produrre felicità. Adesso, si dedica al progetto Sportiviamoci” per raddoppiare spazi e utenti; ASD LA PRIMA STELLA (Devia Marina – SP – presidente Francesca Lanata) raccoglie la sfida indirizzandola contro lo spopolamento dei piccoli centri urbani. Inserisce nuovi sport e programmi di territorio per ragazzi e adulti, così da evadere dalla routine invernale di quei luoghi di vacanze blasonati e poter affermare “Sport Anch’io”.

Presenti: Teresa Zompetti - Direttore Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola Sport e Salute; Armando Sanna - Vice Presidente del Consiglio regionale della Liguria; Simona Ferro - Assessore allo Sport Regione Liguria; Ilaria Cavo - Assessore alle Politiche Sociali e scuola; Vittorio Ottonello - Consigliere Comunale con delega allo Sport; Stefano Anzalone - Consigliere Comunale con Delega ai Grandi Eventi Sportivi; Federico Romeo - Presidente Municipio V Val Polcevera.

Liguria e “Sport nei Territori” una scommessa sul futuro per l’attività fisica senza età e dai sani stili di vita. 123 Sedi di Sport e Salute per realizzarlo con servizi a sostegno dello sviluppo della pratica sportiva. Dai voucher gratuiti alla consulenza per ASD/SSD fatta di assistenza legale, fiscale, gestionale, contabile, finanziaria con Istituto Credito Sportivo, prima informativa su impiantistica sportiva, bandi e finanziamenti pubblici, 5/1000, sostegno per incontri ed eventi, condivisione degli spazi, coworking e potenziamento della rete con gli organismi sportivi… perché il gioco migliore si fa in squadra assieme a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva. Sport e Salute S.p.A. (azienda partecipata dello Stato per la promozione dello sport) disegna il suo domani. Piano di Azione 2022-2026: infrastrutture e ingegneria dello sport per aumentare e riqualificare gli impianti; scuola e formazione specializzata per diffondere la cultura del wellness; servizi in rete e hub di comunicazione per creare comunità sportiva diffusa e in rete.

Vito Cozzoli – Presidente e A.D. di Sport e Salute S.p.A. – afferma: “lo sport come leva di crescita economica e corridoio di sinergie con Enti locali, Amministrazioni, Organismi sportivi e Terzo settore così da abitare quegli spazi ancora inesplorati valorizzando il turismo come risorsa. Pronto il programma Sport nei Parchi che avrà circa 600 progetti finanziati e interconnessi con “My Sport e Salute”, la tecnologia a favore dei 12 milioni di tesserati e delle 100 mila società presenti in Italia. Iscriversi come atleti, associazioni, organismi sportivi, amatori o curiosi entrando a far parte della Community che produce risposte, programma le attività e include la Socialità a colpi di Tweet e Hashtag concretizzando le opportunità”.