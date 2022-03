Calcio, Prima Categoria. La Letimbro a caccia della svolta, Vario: "Salvezza alla nostra portata, serve forse essere più brutti ma fare punti"

Gioca, crea, diverte ma non porta punti a casa, è un momento no per la Letimbro che nonostante buone prestazioni non riesce a muovere la propria classifica. Arriva a 8 secondi dal triplice fischio il goal del Quiliano&Valleggia nell’ultimo turno, che rileva i gialloblù ad una nuova sconfitta. E’ Luca Vario a commentare la prova e a dare la carica a suoi:

“E’ una sconfitta amara, abbiamo fatto la nostra prestazione ma non è bastata. In settimana ci siamo anche confrontati con gli altri, per capire cosa poteva essere che non andava, stiamo remando tutti dalla stessa parte e questa è una cosa molto positiva. Un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma ci servirà di lezione per metterci ancora più cattiveria. Serve forse essere meno belli e fare punti, piuttosto che giocare a calcio e tornare a casa a mani vuote, ma sono certo che ce la possiamo fare.”

Un buon momento anche per l’attaccante, che arriva da due goal consecutivi: “Segnare mi dà fiducia, sto vivendo un buon momento” – commenta il classe 1997 – “La cosa più importante è però la squadra, dobbiamo limare i dettagli e dare ancora di più nelle gare che verranno, se giochiamo come sappiamo fare non sarà difficile centrare la salvezza. A livello personale punto comunque a superare le 7 reti, che sono il mio record personale.”