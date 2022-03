Calcio, Promozione: raffica di sanzioni pesanti nei due gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 23/ 2/2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARTA SIMONE (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ALBERTONI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GATTULLI GIANLUCA (PRAESE 1945)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

VIGNOLO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (III INFR)

CRISTOFARO FEDERICO (PRAESE 1945)

PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (II INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PEIRANO DARIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

BALAYOKO MAMADOU (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIANNANTONIO EDOARDO (BAIA ALASSIO CALCIO)

GARE DEL 27/ 2/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 125,00

SERRA RICCO 1971

Per il comportamento del proprio dirigente responsabile, il quale, nonostante 1 ora e 45' prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, alla presentazione dei dirigenti di entrambe le società al ddg, per mostrare le maglie da gioco, venisse fatto notare da parte del ddg che la maglia della società fosse molto confondibile con quella della squadra avversaria e nonostante il ddg medesimo si fosse rivolto al dirigente responsabile della società, chiedendo di utilizzare un'altra muta, lo stesso si mostrava riluttante e non procurava un'altra divisa. Tale comportamento faceva sì che, 2' dopo l'inizio del primo tempo, il ddg dovesse sospendere temporaneamente la gara per la pressoché impossibilità di distinguere i colori in campo e, solo a quel punto, la società si rendeva disponibile a reperire un'altra maglia che permettesse un più agevole svolgimento della gara e nel giro di 1'30'' tutti i giocatori rientravano in campo con la nuova maglia. Per non aver, inoltre, adeguatamente vigilato sull'ingresso nell'area riservata, all'inizio della gara, di un soggetto non autorizzato, in quanto squalificato, riconducibile alla società avversaria, il quale si ripresentava nuovamente a fine gara, con la scusa di riprendere i documenti, rivolgendo proteste nei confronti del ddg per il suo operato.(sanzione parzialmente attenuata per il fattivo operato del Dirigente Addetto all'Arbitro, che si attivava per allontanare tale soggetto dopo quest'ultimo episodio) Euro 100,00 CAMPOROSSO Per l'ingresso nell'area riservata di un proprio dirigente non autorizzato, in quanto squalificato, all'inizio della gara, il quale si ripresentava nuovamente a fine gara, con la scusa di riprendere i documenti, rivolgendo proteste nei confronti del ddg per il suo operato

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 3/2022

DI TERLIZZI EDGAR (SERRA RICCO 1971)

Inibizione fino al 17/03/2022 - Per il comportamento omissivo tenuto quando - nonostante 1 ora e 45' prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, alla presentazione dei dirigenti di entrambe le società al ddg, per mostrare le maglie da gioco, venisse fatto notare da parte del ddg che la maglia della società fosse molto confondibile con quella della squadra avversaria e nonostante il ddg medesimo si fosse rivolto a lui, chiedendo di utilizzare un'altra muta- si mostrava riluttante e non procurava un'altra divisa. Tale comportamento faceva sì che, 2' dopo l'inizio del primo tempo, il ddg dovesse sospendere temporaneamente la gara per la pressoché impossibilità di distinguere i colori in campo e, solo a quel punto, la società si rendeva disponibile a reperire un'altra maglia che permettesse un più agevole svolgimento della gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

CURRI SALVATORE (GOLFO DIANESE 1923)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/ 3/2022

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

SQUALIFICA PER DUE GARE

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MIGLIORE EDOARDO AMEDEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

Dopo aver subito un fallo, reagiva colpendo l'avversario con un calcio alla tibia a tacchetti esposti.

SORGONA LORIS (MARASSI 1965)

In reazione verso un avversario che lo aveva colpito con un calcio mentre si trovava a terra, rialzandosi, lo colpiva a sua volta con un calcio ad un polpaccio, senza conseguenze lesive

PIAZZAI GABRIELE (SOCCER BORGHETTO)

Rivolgeva, urlando, un'espressione di stampo discriminatorio verso un AA (infrazione rilevata da parte di un AA)

DI MEO STEFANO (VALDIVARA 5 TERRE)

Colpiva un avversario che si trovava a terra dopo aver subito un fallo, con un calcio ad un polpaccio, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSATI LUCA (BORZOLI)

IEZZI LEO (CAMPOROSSO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara)

MARAFIOTI MANUEL (CAMPOROSSO)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa (sanzione attenuata per essersi scusato a fine gara)

VELATI ROBERTO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.) (infrazione rilevata da parte di un AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAPRILE FABIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ANSELMO LORENZO (LEGINO 1910)

MUSICO MICHELE (REAL FIESCHI)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

FERRARA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

GIANNARELLI MARCO (MAGRA AZZURRI)

APRILE MATTEO (SERRA RICCO 1971)

POLANI MANUEL (VALDIVARA 5 TERRE)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

LO STANCO ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BOGLIOLO FEDERICO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROMITI NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASO MARCO (BORZOLI)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CENDERELLO FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

NAZARENO LASTRA JEAN PIERCE (GOLIARDICAPOLIS 1993)

SILVA MARIO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

FUGAZZI FILIPPO (REAL FIESCHI)

PRESTIA MANUEL (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MANGONE ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ARENA LUIGI (CAMPOROSSO)

SIBERIE RICHMAR SIMON S. (CAMPOROSSO)

MAMELI MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

BUSI MORRIS (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VALCAVI EMANUELE (PRAESE 1945)

GALLIO FEDERICO (REAL FIESCHI)

VALLERGA DANIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VI INFR)

VIGNOLA MATTEO (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

RAVERA PIETRO (BORZOLI)

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MERLO MANCO FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

POSTANI ALBERTO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

ROMANO THOMAS (LEVANTO CALCIO)

LUCIANI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

SOLARI BASANO ANDREA (REAL FIESCHI)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

CUNDUMI LUIS CARLOS (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TUBINO MARCO (BRAGNO)

LATELLA GIACOMO (CAMPOROSSO)

MANZI LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DORNO FABIAN (LEGINO 1910)

POLLERO SIMONE (LEGINO 1910)

VANNUCCI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

FORIERI MASSIMO (MAGRA AZZURRI)

LAURIA VITTORIO (MARASSI 1965)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

FOSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)





AMMONIZIONE (I INFR)

BARRANCA FABIO (CELLE RIVIERA CALCIO)

MANFREDI GABRIELE (COLLI ORTONOVO)

AZZARO GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

MEDA MATTIA (GOLFO DIANESE 1923)

MASSONE ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

NICORA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

CRISTIANI EMANUELE (MARASSI 1965)

PASTORINO STEFANO (SOCCER BORGHETTO)

DEIDDA MATTEO (TARROS SARZANESE SRL)

RAPETTI MARCO (VELOCE 1910)

OLIVEROS GARAY DANIEL (VIA DELL ACCIAIO F.C.)