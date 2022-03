Calcio, Savona. C'è l'accordo con la Sampierdarenese, il recupero il 16 marzo. Marinelli: "Un gesto di grande sportività"

Dopo settimane di tensioni, finalmente un segno di disgelo tra Savona e Sampierdarenese.

Dopo il cluster da Covid19 che ha colpito i biancoblu a inizio settimana, la società genovese ha alla fine aperto le porte per il rinvio, accordandosi con gli Striscioni per disputare il big match il prossimo 16 marzo.

Pronti sono arrivati i ringraziamenti del club savonese, da parte del direttore generale Simone Sinopia e del presidente Simone Marinelli:

"Ovviamente ringraziamo la Sampierdarenese e il presidente Pittaluga - spiega Marinelli - per il gesto di sportività. Da parte loro ci hanno concesso il rinvio, senza farci attivare tutto l'iter burocratico-sanitario necessario in una situazione del genere. Il Savona invece non si è opposto a qualsiasi tipo di data prescelta per il recupero. Saremo in campo mercoledì 16 marzo".

Ora si aspetta solo la ratifica da parte del Comitato Regionale Ligure che potrebbe arrivare già nel comunicato odierno.