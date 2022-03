Calcio, Vado. Il Settore Giovanile festeggia il poker di qualificazioni alla fase regionale

Si sono conclusi i gironi di qualificazione alle fasi regionali dei campionati Allievi e Giovanissimi, e la società rossoblù può ritenersi soddisfatta per aver centrato il primo obbiettivo stagionale, qualificando tutte e quattro le squadre iscritte.

"Grande soddisfazione per il club guidato dalla famiglia Tarabotto - sottolinea il club - anche grazie a collaboratori come il direttore generale Emiliano Forzato, la responsabile delle strutture Elena Gasti e la responsabile organizzativa Sabrina Traina, che in questo periodo di incertezze sono riusciti a preservare l’attività del Settore Giovanile Scolastico in maniera sicura e nel rispetto delle norme rese necessarie dalla pandemia. Una nota di merito anche ai responsabili tecnici Vincenzo Eretta e Giancarlo Bossolino e a tutti i mister per il loro costante contributo.

Il primo obbiettivo è raggiunto, ed ora inizia il bello…".