Calciomercato, Albenga. UFFICIALE, gli ingauni hanno tesserato l'attaccante Gabriele Sanci

Il comunicato:

L’ A.S.D. Albenga 1928, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Gabriele Francesco Sanci, attaccante classe 1989.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, dove ha giocato nella squadra primavera ed ex del Celano in C2 e del Boca Pietri, Chieri, Rende e Renato Curi in serie D. Nell’ultima stagione alla Pro Favara nell’Eccellenza siciliana.

In Liguria ha vestito le maglie di Cairese e Imperia.

A Gabriele va il più caloroso benvenuto da parte della Presidente Claudia Fantino e di tutta la società.