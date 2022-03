Giudice Sportivo, Prima Categoria: quasi quattro mesi di squalifica al presidente Bruzzone dello Speranza

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 2/2022

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRAFFA MATTEO (MALLARE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOGLIACINO ANDREA (MALLARE)

AMMONIZIONE (I INFR)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

MIGLIACCIO GIOVANNI (MALLARE)

GARE DEL 27/ 2/2022

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00

SPERANZA 1912 F.C.

Per aver consentito, per tutta la durata della gara, la presenza di più persone non in distinta nella zona adiacente agli spogliatoi, che,insieme al dirigente Addetto all'arbitro, presentatosi come Presidente, insultavano ripetutamente il ddg, urlandogli ripetute espressioni irriguardose ed ingiuriose, attaccandosi anche alla rete che delimita il recinto di gioco (sanzione aggravata per la responsabilità diretta della società, dato il coinvolgimento del Presidente).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 5/2022

BRUZZONE BRUNO (SPERANZA 1912 F.C.)

A fine gara, si presentava all'ingresso dello spogliatoio del ddg, confare minaccioso, impedendogli di chiudere la porta, mettendo una mano sullo stipite della porta stessa, e iniziava ad inveire contro la sua persona, rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose, e minacciose, adombrando, altresì, sospetti di corruzione della persona del ddg medesimo in occasione della gara in questione. Una volta riuscito ad allontanarlo e chiusa la porta a chiave, tentava di riaprirla e, non riuscendovi, si posizionava davanti alla stessa insieme al proprio allenatore in seconda, con il quale proseguiva ad insultare il ddg (sanzione aggravata per il ruolo rivestito in occasione della gara e per la carica di Presidente della società ricoperta e per aver, inoltre, agito in concorso con altro tesserato).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 3/2022

RIZZI ANGELO (CITTA DI COGOLETO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 10/ 3/2022

PUTZOLU GIOVANNI (FEGINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEVRATTO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CONTATORE SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

Si recava nello spogliatoio del ddg senza autorizzazione insieme al Dirigente addetto all'arbitro, protestando ripetutamente e rivolgendogli espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e minacciose. Una volta allontanatosi dallo spogliatoio del ddg, continuava ad insultarlo davanti alla porta dello spogliatoio stesso (sanzione aggravata per aver agito in concorso con altro tesserato).

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SALINAS GABRIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

A fine gara, dirigendosi verso gli spogliatoi, colpiva un avversario con uno schiaffo tra pancia e braccio, senza conseguenze lesive.

LALLI LUCA (SAN CIPRIANO) In reazione, colpiva un avversario con un calcio, senza conseguenze lesive.

CONTI ENRICO (SPERANZA 1912 F.C.)

Espulso per doppia ammonizione, a fine gara, con fare minaccioso, si avvicinava al ddg con il pugno chiuso, pronto a colpire, venendo trattenuto dai compagni di squadra, che gli impedivano l'azione, e, contestualmente rivolgeva minacce al ddg.

DI NARDO DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)

A gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio al ginocchio, senzaconseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARPITA ALBERTO (ALTARESE)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

GATTO CHRISTIAN (PRA F.C.)

LAROSA PAOLO (PRA F.C.)

INTILI MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

CANTON ALESSIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUTULI CLAUDIO (AREA CALCIO ANDORA)

CALVINI GIACOMO (ATLETICO ARGENTINA)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

PEIRONE SIMONE (MILLESIMO CALCIO)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

PASQUINO DENIS (PRA F.C.)

FUMAGALLI ANDREA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

PROGLIO ALESSIO (AREA CALCIO ANDORA)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BARDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

MUSIARI NICOLO (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BARCA ANGELO GIOELE (AREA CALCIO ANDORA)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

ANGILELLA MATTEO (FEGINO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

ALMONTI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

CALTABIANO ALESSIO (PRA F.C.)

CARRO GAINZA MATEO G. (PRO SAVONA CALCIO)

ESPOSITO MATTEO (PRO SAVONA CALCIO)

LA PIANA ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

PIRROTTA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PILI DAMIANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRO LORENZO (ALTARESE)

GUASTAVINO NICOLO (ALTARESE)

PALMIERI LUIGI (ATLETICO ARGENTINA)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

GUIRAT MOEZ (CARLIN S BOYS)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

BELLA SALVATORE (ONEGLIA CALCIO)

ROSSI FABIO MARIA (PONTELUNGO 1949)

LAROSA SAMUELE (PRA F.C.)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

LUME RICCARDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

TARAVELLA LUCA (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIASIBETTI DIEGO (AREA CALCIO ANDORA)

GRANDI MASSIMILIANO (ATLETICO ARGENTINA)

DI BELLA ANDREA (BORGHETTO 1968)

PERRONE EDOARDO (BORGHETTO 1968)

SANTORO LUCA (CITTA DI COGOLETO)

FIDALEO GABRIEL (LETIMBRO 1945)

MICHELETTI MASSIMO (LETIMBRO 1945)

ODENATO MATTIA (LETIMBRO 1945)

GALLO MATTEO (MILLESIMO CALCIO)

GUARDONE ANDREA (PONTELUNGO 1949)

PAGGI JACOPO CLEMENTE (QUILIANO&VALLEGGIA)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

CLAUDETT ROCHA DARLYN (SAMPIERDARENESE)

CARBONE MARCO (SAN CIPRIANO)

MONTECUCCO ALESSANDRO (SAN CIPRIANO)

SANTELIA MIRKO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

FRADELLA MIRCO (SPERANZA 1912 F.C.)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)