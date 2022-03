"Spotornese per la pace". Il sodalizio biancazzurro in campo con una speciale patch contro la guerra in Ucraina

Non ha voluto portare la sua presenza solamente alla manifestazione che ha visto coinvolti gli studenti dell'Istituto Comprensivo per dimostrare solidarietà al popolo ucraino, ma andrà oltre: le due squadre della Spotornese Calcio, sia a 11 che a 5, nelle gare del prossimo fine settimana scenderanno in campo con una patch dedicata all'emergenza umanitaria sulle proprie maglie.