Trofeo Laigueglia, c'è anche Covi sul podio griffato UAE Team Emirates: "Avanti così per dimostrare di essere un buon corridore" (VIDEO)

"Il finale di gara? Quando ci si trova in tanti è difficile far andare la corsa più regolare - ha aggiunto il 'Puma di Taino' - per me sarebbe stato un bene se si fosse arrivati in volata, ma ripeto: ha vinto il mio compagno, è perfetto così. Cosa mi aspetto da questa stagione? Di continuare su questa linea e di diventare un buon corridore come sto dimostrando di essere".