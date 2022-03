Imperia calcio, capitan Giglio vede il record storico. Domenica i neroazzurri vogliono regalarsi una doppia festa

Vincere: i neroazzurri non hanno molte alternative. Data la difficilissima posizione in classifica, l’unico modo per risollevarsi è fare punti. I recuperi di ieri, poi, non hanno sorriso alla banda di Soda con l’Asti che battendo il Pont Donnaz ha fatto un bel salto in zona playout e il Ligorna, pareggio contro il Casale, che veleggia a metà classifica.

L’ Imperia ,a 21 punti, così si trova ad una sola lunghezza dalla retrocessione diretta ma, allo stato attuale, comunque non basterebbe dato che gli otto punti dal Ticino (15°) condannerebbero i neroazzurri all’Eccellenza. Come previsto dal regolamento.

Il tempo dei calcoli è finito e nelle prossime due sfide casalinghe contro Derthona (domenica) e Saluzzo (mercoledì), l' Imperia dovrà prima di tutto ritrovare la via del gol, che manca da ben 342 minuti, e poi punti essenziali per la salvezza. Anche se nel turno domenicale mancheranno gli squalificati Petti e Canovi.

Comunque vada, prima sarà festa : se dovesse scendere in campo, capitan Giuseppe Giglio infatti diventerebbe il neroazzurro più presente di sempre, nei vari campionati, con 274 caps. Agguantato Roberto Iannolo (273) domenica scorsa, il numero 8 entrerebbe così nella leggenda del club imperiese. Giusto sottolineare che, per la ricerca dei numeri, è fondamentale la bibbia nerazzurra online: "Imperia calcio...storia di un amore".

Da Derthona a… Derthona: Giglio debuttò nell’Imperia proprio in casa dei bianconeri, in una trasferta risalente al 2 settembre 2012 . Non fu certo una partita (1-0 per i Leoni)– ed una stagione - da ricordare ma l'allora diciottenne, dopo gli inizi al Riva Ligure e il debutto tra i grandi nella PRO, poi non avrebbe mai più svestito la maglia neroazzurra.